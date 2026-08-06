Alwar: भर्तृहरि मेला 2026; अलवर-जयपुर मार्ग पर रूट डायवर्ट, पांडुपोल में पैदल जाना होगा

वहीं, बाबा भर्तृहरि मेले के दौरान अलवर-जयपुर मार्ग पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। भारी भीड़ को देखते हुए कई वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा, ताकि यातायात सुचारु बना रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन जल्द ही विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी करेगा।



मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। पांडुपोल मेले के लिए एसडीएम थानागाजी को मेला मजिस्ट्रेट और बाबा भर्तृहरि मेले के लिए एसडीएम मालाखेड़ा को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।



बैठक में अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सफाई, बिजली, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिले। श्रद्धालुओं से भी प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।