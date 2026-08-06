6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: भर्तृहरि मेला 2026; अलवर-जयपुर मार्ग पर रूट डायवर्ट, पांडुपोल में पैदल जाना होगा

अलवर में सितंबर में लगने वाले पांडुपोल और बाबा भर्तृहरि मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। भर्तृहरि मेले के दौरान अलवर-जयपुर मार्ग पर रूट डायवर्ट रहेगा, जबकि पांडुपोल में श्रद्धालुओं को पैदल मंदिर तक जाना होगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Aug 06, 2026

bhartrihari mela 2026

अलवर जिले के प्रसिद्ध पांडुपोल हनुमानजी महाराज और बाबा भर्तृहरि महाराज मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार भी सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान भी तय कर दिया है, जिसके तहत भर्तृहरि मेले के दौरान अलवर-जयपुर मार्ग पर वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा।

14 सितंबर से मेला शुरू

अलवर जिला प्रशासन के अनुसार 14 से 16 सितंबर तक पांडुपोल हनुमानजी महाराज का मेला और 17 से 19 सितंबर तक बाबा भर्तृहरि महाराज का मेला आयोजित होगा। दोनों मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय बीना महावर की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित कर सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

ये रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था

पांडुपोल मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोडवेज बसों की पार्किंग उमरी तिराहा, टहला गेट और काली घाटी गेट के आसपास की जाएगी। वहीं, दोपहिया वाहनों को सरिस्का गेट के बाहर ही पार्क करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उमरी तिराहे से पांडुपोल हनुमान मंदिर तक श्रद्धालुओं को पैदल जाना होगा। इससे मंदिर क्षेत्र में भीड़ और वाहनों का दबाव कम रहेगा।

वाहनों का रूट डायवर्ट किया

वहीं, बाबा भर्तृहरि मेले के दौरान अलवर-जयपुर मार्ग पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। भारी भीड़ को देखते हुए कई वाहनों का रूट डायवर्ट किया जाएगा, ताकि यातायात सुचारु बना रहे और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासन जल्द ही विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी जारी करेगा।

मेले के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। पांडुपोल मेले के लिए एसडीएम थानागाजी को मेला मजिस्ट्रेट और बाबा भर्तृहरि मेले के लिए एसडीएम मालाखेड़ा को मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।

बैठक में अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सफाई, बिजली, पार्किंग और यातायात प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित दर्शन की सुविधा मिले। श्रद्धालुओं से भी प्रशासन की ओर से जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की गई है।

Alwar: अलवर ग्रामीण की सड़कों के लिए 10.62 करोड़ मंजूर, ये सड़कें होंगी चकाचक 

ये भी पढ़ें
alwar grameen roads

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 01:15 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: भर्तृहरि मेला 2026; अलवर-जयपुर मार्ग पर रूट डायवर्ट, पांडुपोल में पैदल जाना होगा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: अलवर में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव; सिलीसेढ़ झील में बढ़ी पानी की आवक

mosam update alwar
अलवर

Alwar: अलवर ग्रामीण की सड़कों के लिए 10.62 करोड़ मंजूर, ये सड़कें होंगी चकाचक 

alwar grameen roads
अलवर

राजस्थान: जल जीवन मिशन घोटाले में 10 अधिकारियों को क्लीन चिट, चिट्ठी लिखकर कर्मचारी संगठन ने उठाए सवाल

Jal Jeevan Mission
अलवर

राजस्थान के NSG कमांडो का नाम NASA के मंगल मिशन से जुड़ा, 26/11 के आतंकी हमले में लगी थीं 8 गोली; एक आज भी सीने में फंसी

Alwar NSG Commando Sunil Jodha
अलवर

Alwar: केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को आएंगे अलवर, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात

minister amit shah alwar visit
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.