Alwar: केंद्रीय मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को आएंगे अलवर, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को सरस डेयरी के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सभा स्थल, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पेयजल, बिजली, चिकित्सा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।



इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों के साथ सभा स्थल और अन्य स्थानों का निरीक्षण भी किया। दौरे के दौरान अमित शाह सरस डेयरी में 3 लाख लीटर क्षमता वाले नए डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जिले में प्रस्तावित कई अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनके हाथों कराया जाएगा। कार्यक्रम को प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।