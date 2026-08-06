Alwar: अलवर में झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव; सिलीसेढ़ झील में बढ़ी पानी की आवक

बारिश का असर जिले की प्रमुख सिलीसेढ़ झील पर भी दिखाई देने लगा है। लगातार हो रही बारिश से झील में पानी की आवक बढ़ गई है। इससे जलस्तर में सुधार होने की उम्मीद है। जल संसाधनों में बढ़ोतरी से आने वाले समय में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को भी फायदा मिलने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह से रुक-रुक कर बारिश होती रही। खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसानों ने राहत की सांस ली है। खरीफ फसलों के लिए यह बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। किसान अब अच्छी पैदावार की उम्मीद जता रहे हैं।