15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Gochar 2026: 21 जून से मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय, करियर-व्यापार में बड़ा लाभ

Mercury Transit 2026: 21 जून 2026 को बुध ग्रह मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध गोचर का असर 4 राशियों के करियर, व्यापार और धन लाभ पर बेहद शुभ माना जा रहा है। जानिए किन राशियों को मिलेगा बड़ा आर्थिक फायदा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jun 15, 2026

Mercury Transit Effects, Budh Gochar 2026

Budh Gochar 2026: बुध गोचर 2026: 21 जून से इन 4 राशियों के शुरू हो सकते हैं अच्छे दिन, करियर-व्यापार में बड़ा लाभ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Budh Gochar 2026 Effects on Rashi: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी बुध देव अपनी चाल बदलते हैं, तो सीधा असर इंसान की जेब और दिमाग पर पड़ता है। इस बार जून का महीना खत्म होते-होते ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। आगामी 21 जून को बुध देव क्रांतिवृत्त (Ecliptic) को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और ठीक अगले दिन, यानी 22 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

बुध का यह राशि परिवर्तन (Budh Rashi Parivartan 2026) देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा फेरबदल लेकर आएगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, बुध देव 7 जुलाई तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके बाद वे पुनः मिथुन राशि में वक्री चाल चलते हुए लौटेंगे। बुध के इस 15 दिनों के खेल में 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत का ताला खुलने वाला है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से इस गोचर से किन राशियों के घर में मां लक्ष्मी स्वयं पधारने वाली हैं।

इन राशियों पर होगी धन की बौछार: देखें अपनी राशि

बुध गोचर 2026 का मेष राशि पर प्रभाव (Aries):

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से पेंडिंग पड़े आपके प्रोजेक्ट्स अब बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। अगर आप खुद का व्यापार चलाते हैं, तो अचानक कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है जिससे मोटा मुनाफा होगा। नौकरीपेशा लोगों को काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से जबरदस्त आर्थिक लाभ होने के योग हैं।

मिथुन राशि को बुध गोचर से होगा धन लाभ (Gemini):

चूंकि बुध आपकी ही राशि से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसका बंपर फायदा मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत को आखिरकार पहचान मिलेगी और सीनियर आपके काम की तारीफ करेंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो बड़े पैकेज के साथ नया ऑफर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत और तनावमुक्त होगी।

बुध गोचर 2026 का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo):

कन्या राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। अगर आपका पैसा कहीं सालों से फंसा हुआ था या किसी को उधार दिया था, तो वह इस अवधि में वापस मिल सकता है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय बेहद उत्तम है। निवेश से बंपर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही नया मकान या चमचमाती गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है।

बुध गोचर 2026 का तुला राशि पर प्रभाव (Libra):

तुला राशि के जातकों पर इस दौरान सितारों की विशेष कृपा रहने वाली है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता निश्चित है। पुराने किए गए निवेश (जैसे शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी) से अब आपको भारी मुनाफा मिलने का समय आ गया है। अधूरे पड़े सरकारी या कानूनी काम भी इस अवधि में आसानी से निपट जाएंगे।

ज्योतिषीय दृष्टिकोण और इस गोचर का महत्व

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

डॉ अनीष व्यास के अनुसार वैदिक ज्योतिष में बुध को एक तटस्थ और शुभ ग्रह माना गया है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। बुध और चंद्रमा के बीच का संबंध बेहद दिलचस्प है, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं लेकिन बुध चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं।

ऐसे में इस गोचर के दौरान शेयर बाजार, बैंकिंग क्षेत्र, कमोडिटी मार्केट और मीडिया जगत में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, व्यक्तिगत जीवन में जिन लोगों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में हैं, उनके लिए यह समय केवल और केवल मुनाफे का रहेगा।

कमजोर बुध को ऐसे बनाएं बलवान: आजमाएं ये उपाय

यदि आपकी राशि इन भाग्यशाली राशियों में नहीं है, या फिर आपकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को प्रसन्न करने के बेहद सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आप विशेषकर बुधवार के दिन कर सकते हैं:

गणेश जी की शरण: हर बुधवार को भगवान गणेश को 'दुर्वा' (हरी घास) की गांठें अर्पित करें। इससे बुद्धि तीव्र होती है और व्यापार के विघ्न दूर होते हैं।

दान-पुण्य का महत्व: बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरे रंग के वस्त्र या हरी चूड़ियों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

महामंत्र का जाप: बुध देव की कृपा पाने के लिए रोजाना या हर बुधवार को "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का कम से कम 108 बार (एक माला) जाप करें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Shani Sade Sati: कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का कौन सा चरण है सबसे भारी? जानें प्रभाव और उपाय

ये भी पढ़ें
Shani Sade Sati, Saturn Effects on Aquarius

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Jun 2026 04:13 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Gochar 2026: 21 जून से मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय, करियर-व्यापार में बड़ा लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Monsoon 2026 Prediction: मानसून 2026 : सूर्य कराएगा बारिश, शनि की वजह से कहीं-कहीं रह सकता है सूखा

Astrology Monsoon Prediction, IMD Monsoon Update
धर्म/ज्योतिष

Shani Sade Sati: कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का कौन सा चरण है सबसे भारी? जानें प्रभाव और उपाय

Shani Sade Sati, Saturn Effects on Aquarius
धर्म/ज्योतिष

Mahashiv Puran Katha: क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को मोहिनी रूप? पढ़ें भस्मासुर के वरदान और विनाश की पूरी कहानी

Bhasmasur Story, Vishnu Mohini Avatar
धर्म और अध्यात्म

Mangal Gochar 2026: शुक्र की राशि में आ रहे हैं मंगल: जानिए आपके वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा यह बदलाव

Mars Transit 2026 Effects
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल

15 June 2026 Horoscope, Monday Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.