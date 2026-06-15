Budh Gochar 2026: 21 जून से मिथुन, कन्या और तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय, करियर-व्यापार में बड़ा लाभ

Budh Gochar 2026 Effects on Rashi: ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी बुध देव अपनी चाल बदलते हैं, तो सीधा असर इंसान की जेब और दिमाग पर पड़ता है। इस बार जून का महीना खत्म होते-होते ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। आगामी 21 जून को बुध देव क्रांतिवृत्त (Ecliptic) को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और ठीक अगले दिन, यानी 22 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे।