Rahu Dosha Alert: मति भ्रम, असमंजस और लगातार नुकसान, समझ लें राहु दे रहा है ये खतरनाक संकेत, जानें उपाय

Rahu Dosha Alert: ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह माना गया है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहराई से पड़ता है। जब राहु शुभ होता है तो अचानक धन और सफलता दिला सकता है, लेकिन अशुभ होने पर यह जीवन में भ्रम, असमंजस और लगातार नुकसान का कारण बनता है। खराब राहु के प्रभाव से व्यक्ति सही-गलत का फैसला करने में भी कमजोर पड़ जाता है और कई बार गलत निर्णय ले बैठता है। इसके संकेत धीरे-धीरे जीवन में नजर आने लगते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं वे कौन से बड़े लक्षण हैं, जो बताते हैं कि आपका राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है।