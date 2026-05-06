Adhik Maas 33 Deepak Upay : अधिक मास में 33 दीपक जलाने का रहस्य, 33 करोड़ देवी-देवताओं का मिलेगा आशीर्वाद

Adhik Maas Deepdaan : हिंदू धर्म में अधिक मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी अक्षय पुण्य लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने में 33 की संख्या का क्या रहस्य है? चलिए जानते हैं कि कैसे आप इस अधिक मास में अपने जीवन के अंधेरे को दूर कर सकते हैं।