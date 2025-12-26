26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Adhikmass 2026: साल 2026 में कब से लगेगा अधिकमास, जानिए इसका नियम और महत्व

Adhikmass 2026: साल 2026 में अधिक मास लगने जा रहा है, इसलिए साल 2026, 12 महीने का नहीं 13 महीने का रहने वाला है। ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में अधिकमास कब से लगेगा और इसके नियम के बारे में।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 26, 2025

Adhikmass 2026

adobe stock

Adhikmass 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्र ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो अधिकमास लगता है। सूर्य और चंद्रमा का लय के बदलने के कारण पंचांग में 12 महीने की जगह 13 महीना जुड़ जाता है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिकमास हर ढाई से तीन साल के बीच में लगता है। इससे पहले अधिकमास 2023 के सावन महीने में लगा था। इस साल अधिक मास 2026 में लगने जा रहा है। अधिकमास का समय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में कब लगेगा अधिकमास

साल 2026 में कब से लगेगा अधिकमास


वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिकमास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहने वाला है। अधिकमास का पूरा महीना जप, तप और ध्यान करने के बहुत उत्तम माना गया है। इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं बस केवल भगवान की भक्ति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब सारे मांगलिक कार्य को विराम दिया जाता है तब आध्यात्मिक चिंतन के लिए साधक के पास और अधिक समय होता है। अधिकमास पंचांग की गणितीय समायोजन में संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है।

अधिकमास के नियम


अधिकमास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। अधिकमास में पूजा- पाठ और ध्यान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अधिकमास में एक दिन की जाने वाली पूजा का 100 गुण फल मिलता है, इसलिए ये महीना जप, तप के लिए सबसे उत्तम माना गया है।

अधिकमास का महत्व


हिंदू धर्म में अधिकमास को बहुत ही पवित्र माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकमास में जप, तप और भगवान विष्णु की पूजा का साधक को दौगुना फल मिलता है। इस महीने में दान पुण्य करना भी अच्छा माना जाता है। इस मास भगवान विष्णु की पूजा करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Dec 2025 03:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Adhikmass 2026: साल 2026 में कब से लगेगा अधिकमास, जानिए इसका नियम और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 27 December : शनि देव की कृपा से 27 दिसंबर को इन 6 राशियों को मिलेगा जबरदस्त आर्थिक लाभ

Aaj Ka Rashifal 27 December
राशिफल

Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इस मूलांक के जातक, पैसों से होता है प्यार

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Gemstone: बिजनेस में नहीं मिल रही सफलता तो धारण करें ये खास रत्न, झट से मिलने लगेगा लाभ!

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कैसा रहेगा तुला, वृश्चिक और धनु राशि के रिश्तों का भविष्य

love life horoscope 2026 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

प्रेमानंद जी से ये क्या पूछ गए विवेक बिंद्रा! सुनने लायक है जवाब

Premanad ji Maharaj Vivek Bindra
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.