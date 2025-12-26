Adhikmass 2026: साल 2026 में कब से लगेगा अधिकमास, जानिए इसका नियम और महत्व

Adhikmass 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य और चंद्र ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो अधिकमास लगता है। सूर्य और चंद्रमा का लय के बदलने के कारण पंचांग में 12 महीने की जगह 13 महीना जुड़ जाता है। अधिकमास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिकमास हर ढाई से तीन साल के बीच में लगता है। इससे पहले अधिकमास 2023 के सावन महीने में लगा था। इस साल अधिक मास 2026 में लगने जा रहा है। अधिकमास का समय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही खास माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में कब लगेगा अधिकमास