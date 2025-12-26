26 दिसंबर 2025,

Relationship Predictions 2026: तुला से धनु राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर, यहां जानें

Relationship Predictions 2026: साल 2026 तुला राशि के लिए रिश्तों और विवाह में शुभ संकेत लेकर आएगा, जबकि वृश्चिक और धनु राशि वालों को करीबी रिश्तों में संयम और सावधानी रखने की जरूरत होगी। सही उपाय और धैर्य से यह साल रिश्तों को संभालने और मजबूत बनाने का अवसर देगा।

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 26, 2025

साल 2026 को ज्योतिष में सूर्य का वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में यह साल रिश्तों के लिए काफी अहम रहने वाला है। कई लोगों के जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे, तो कुछ को भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 2026 रिश्तों, प्रेम और विवाह के लिहाज से क्या संकेत दे रहा है।

तुला राशि (Libra Relationship Horoscope 2026)

तुला राशि वाले आमतौर पर रिश्ते निभाने में अच्छे माने जाते हैं। हालांकि, कभी-कभी लापरवाही के कारण इनके रिश्ते स्थिर नहीं रह पाते। साल 2026 में तुला राशि वालों के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

जो काम रिश्तों के मामले में लंबे समय से अटके हुए थे, वे पूरे हो सकते हैं। जीवनसाथी और संतान का सहयोग मिलेगा। पति–पत्नी के बीच चल रहे मतभेद और गलतफहमियां दूर होंगी, जिससे दांपत्य जीवन बेहतर होगा।

इस साल प्रेम संबंधों की नई शुरुआत के योग भी बन रहे हैं। जीवन में किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है और यह रिश्ता लंबे समय तक टिकेगा। लंबे समय से विवाह की कोशिश कर रहे तुला राशि वालों के लिए 2026 विवाह का मजबूत योग लेकर आ रहा है।

उपाय: रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सुबह-शाम 108 बार “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।

यह भी पढ़ें: Relationship Horoscope 2026: मेष से मिथुन राशि वाले साल 2026 में कैसे करें रिश्तों को बेहतर

वृश्चिक राशि (Scorpio Relationship Horoscope 2026)

वृश्चिक राशि भावनात्मक और गहराई से रिश्ते निभाने वाली राशि है। यह ईमानदारी से संबंध निभाती है, लेकिन धोखा मिलने पर गहरी चोट महसूस करती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को रिश्तों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

करीबी रिश्तों में दूरी आ सकती है। संतान से मतभेद, मानसिक तनाव और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता संभव है। मातृ पक्ष से जुड़े मामलों में भी सतर्क रहना जरूरी होगा। अविवाहित वृश्चिक राशि वालों के लिए राहत की बात यह है कि साल के मध्य में विवाह के योग बन सकते हैं।

उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद स्फटिक की माला गंगाजल से शुद्ध कर गले में धारण करें।

यह भी पढ़ें: Relationship Horoscope 2026: कर्क से कन्या राशि वालों के रिश्तों में आएंगे उतार-चढ़ाव, जानें उपाय

धनु राशि (Sagittarius Relationship Horoscope 2026)

धनु राशि वाले रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इन्हें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है।

2026 धनु राशि के लिए रिश्तों के लिहाज से औसत साल रहेगा।

वैवाहिक जीवन में तनाव, बहस या गलतफहमियां हो सकती हैं। करियर या स्थान परिवर्तन के कारण परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। हालांकि, साल के अंत तक हालात सुधरने लगेंगे और विवाह व संतान सुख के योग भी बनेंगे। टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं, बस धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है।

उपाय: पूरे साल रोज शाम 108 बार “ॐ शं शनैश्वराय नमः” मंत्र का जप करें।

