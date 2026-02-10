Vishnu Rekha Palmistry: जिनकी हथेली में हैं ये 5 चिह्न, उन पर रहती है भगवान विष्णु की विशेष कृपा

हथेली में हृदय रेखा जब गुरु पर्वत की ओर जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है और तर्जनी व मध्यमा उंगली के बीच अंग्रेजी अक्षर ‘V’ जैसी आकृति बनाती है, तो इसे विष्णु चिह्न कहा जाता है।ऐसे लोगों को जीवन में बार-बार अवसर मिलते हैं और कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता उनमें स्वाभाविक रूप से होती है। माना जाता है कि ये लोग अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करते हैं और जीवन में पराजय का सामना कम ही करते हैं।