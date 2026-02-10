10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, सोने-चांदी के अलावा 2026 के लिए की हैं ये 4 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां

Baba Vanga Prediction 2026:बुल्गारिया की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर कुछ भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं। ये भविष्यवाणियां केवल सोना-चांदी जैसे निवेश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया की राजनीति, प्रकृति और तकनीक तक फैली हुई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 10, 2026

Baba Vanga Prediction,Baba Vanga 2026 Prediction ,

Baba Vangas 2026 predictions include global war|फोटो सोर्स- Freepik

Baba Vanga Prediction 2026: दुनिया भर में अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर बाबा वेंगा की बातें आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बनी रहती हैं। सोने-चांदी से जुड़ी भविष्यवाणियों के अलावा बाबा वेंगा ने साल 2026 को लेकर भी कुछ बड़े और चौंकाने वाले संकेत दिए थे। इन भविष्यवाणियों में वैश्विक बदलाव, आर्थिक हलचल और भविष्य की दिशा से जुड़े अहम इशारे शामिल हैं। जानिए 2026 के लिए बाबा वेंगा की वो 4 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां, जिन पर अब फिर से चर्चा तेज हो गई है।

Baba Vanga Prediction on Gold Silver: सोना-चांदी को लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के मुताबिक आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकती है, जहां नकदी की अहमियत पहले जैसी नहीं रह जाएगी। बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय संकटों के बीच लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए सेफ हेवन एसेट्स की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे हालात में सोना, चांदी और तांबा निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर सकते हैं।

Baba Vanga: कीमती धातुओं से आगे भी, जानिए 4 बड़ी भविष्यवाणियां

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

बाबा वेंगा की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक है तीसरे विश्व युद्ध की संभावना। उनके अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ते सैन्य तनाव किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं।ताइवान, पूर्वी यूरोप और अमेरिका-चीन-रूस के बीच चल रहे तनाव इस ओर इशारा करते हैं कि अगर हालात बिगड़े, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।

भीषण प्राकृतिक आपदाएं

बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में प्रकृति को लेकर भी गंभीर चेतावनियां शामिल हैं।उनके अनुसार, दुनिया को बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।कुछ व्याख्याओं में यहां तक कहा गया है कि पृथ्वी की 7–8% जमीन इन आपदाओं से प्रभावित हो सकती है, जिसका मुख्य कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना होगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चेतावनी

बाबा वेंगा ने तकनीक, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी आगाह किया था।उनके अनुसार, मशीनें इतनी तेजी से विकसित होंगी कि वे कई मामलों में मानव नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं।इसका असर रोजगार, नैतिक मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पड़ेगा, जिससे समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव

बाबा वेंगा के अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे कि दुनिया की शक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक सकती है।एशियाई देशों, खासकर चीन की तेज आर्थिक प्रगति और बढ़ता राजनीतिक प्रभाव इस भविष्यवाणी को मजबूती देता है। आने वाले समय में वैश्विक फैसलों में एशिया की भूमिका और मजबूत हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Surya Grahan 2026: कुंभ राशि में ‘काला सूर्य’: 17 फरवरी को ग्रहण का बड़ा साया, आपकी राशि पर क्या होगा असर?
धर्म/ज्योतिष
Surya Grahan Horoscope 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Feb 2026 03:13 pm

Published on:

10 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, सोने-चांदी के अलावा 2026 के लिए की हैं ये 4 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vishnu Rekha Palmistry: जिनकी हथेली में हैं ये 5 चिह्न, उन पर रहती है भगवान विष्णु की विशेष कृपा

Vishnu line in palm, Palmistry lucky symbols,
धर्म/ज्योतिष

30 साल बाद शनि का मेष में 'महागोचर'

Shani Gochar 2027
धर्म/ज्योतिष

Kal Ka Rashifal 11 February: बुधवार राशिफल : 11 फरवरी को किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 11 February
राशिफल

Promise Day 2026: मीठे वादों से सावधान! इन 3 राशियों पर आंख बंद कर न करें भरोसा , जानिए सबसे भरोसेमंद राशि

राशिफल

Panchang: आज का पंचांग 11 फरवरी 2026: चौघड़िया, राहुकाल और शुभ योग

Aaj Ka Panchang 11 February 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.