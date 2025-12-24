Numerology: गंभीर स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के जातक, हर काम में पाते हैं सफलता

Numerology: अंक शास्त्र के अंदर 9 मूलांकों के बारे में चर्चा की गई है। हर मूलांक के जातक की अपनी-अपनी खामियां और खासियत होती है। मूलांक व्यक्ति के जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अंक शास्त्र में मूलांक और भाग्यांक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य और उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है। आज हम कुछ ऐसे मूलांक के जातक के बारे में बात करेंगे, जिनका स्वभाव बहुत ही गंभीर होता है। इन लोगों के ऊपर शनि ग्रह का खासा प्रभाव होता है। शनि के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत ही मेहनती और न्यायपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं कौन सा वो मूलांक।