23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Numerology: अपनी जन्मतिथि से जाने अपनी सफलता का राज, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

Numerology: अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में बताया गया है। मूलांक के द्वारा हम व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनकों अपने मूलांक के अनुसार अपनाकर अपनी आय में वृद्धि की जा सकती है। आइए जानते हैं ये खास उपाय

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 23, 2025

Numerology

istock

Numerology: पैसों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आज के समय जिसके पास पैसा है उसका ही नाम है। हम अपने जीवन में कितने सफल होंगे इस बात के बारे में हम अपने मूलांक से पता लगा सकते हैं। व्यक्ति की जन्मतिथि के में उसकी सफलता का राज छिपा हुआ है। अंक शास्त्र के अंतर्गत ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है। जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में आर्थित रूप से सशक्त हो सकते हैं। चलिए जानते हैं किस मूलांक के जातक को कौन सा उपाय करना चाहिए

अंक शास्त्र के अनुसार करें ये खास उपाय

जन्म तिथि 1, 10, 19, 28
इस तिथि पर जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य को माना जाता है। इस मूलांक के जातक को धन आकर्षित करने के लिए रविवार के दिन लाल पहना चाहिए और गायों को चारा खिलाना चाहिए।

जन्मतिथि 2,11, 20, 29
इस डेट पर जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। इस मूलांक के जातक को सोमवार के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में अपनी जेब में लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का रखना चाहिए।

जन्म तिथि 3, 12, 21, 30
इस तिथि पर जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इनका स्वामी ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। इन लोगों को अपने पास में पीला रुमाल रखना चाहिए और गुरुवार के दिन शिविलंग पर पीले चने की दाल अर्पित करना चाहिए।

जन्म तिथि 4,13,22, 31
इन लोगों का मूलांक 4 होता है। इसका स्वामी ग्रह राहु को माना गया है। इस मूलांक के लोगों को काले घोड़े की नाल की अंगूठी धारण करने चाहिए। ऐसा करने से आपको पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा।

जन्म तिथि 5,14,23
इस डेट पर जन्म लेने वाले लोग मूलांक 5 के जातक होते हैं। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध होता है। आपको अपनी जेब में पांच हरी इलायची रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके आय में वृद्धि होगी।

जन्म तिथि 6, 15, 24
आप लोगों को मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र को माना जाता है। आप लोगों अपने पास एक गुलाबी फूल रख सकते हैं और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं।

जन्म तिथि 7, 16, 25
इस तिथि पर जन्मे लोग का मूलांक 7 होता है। इसका स्वामी ग्रह केतु को माना गया है। इस मूलांक के जातक को लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। इससे धारण करने से आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान होगा।

जन्म तिथि 8,17, 26
आपका मूलांक 8 होता है। इसका स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है। आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पास ब्लैक टर्मेलीन स्रटोन रख सकते हैं।

जन्म तिथि 9, 18, 27
आपका मूलांक 9 होगा। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल को माना जाता है। आप लोग हर अष्टमी तिथि के दिन मंदिर जाएं और मां दुर्गा को 108 लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी इनकम बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Numerology: अपनी जन्मतिथि से जाने अपनी सफलता का राज, जानिए क्या कहता है अंक शास्त्र

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ghanishtha Panchami: 25 दिसंबर के दिन घनिष्ठा पंचमी पर बना रहा महासंयोग, इस छोटे से उपाय से भरेगा भंडार

Ghanishtha Panchami
धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar 2026 : किसकी साढ़े साती शुरू, किसकी खत्म, और किसके लिए सबसे बड़ा बदलाव

Shani Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

आकाश से उतरती है आस्था और झपट ले जाती है कष्ट, उड़ती चील को गुलगुले खिलाने की परंपरा

बीकानेर में उड़ती चील को गुलगुले खिलाने की अनुठी परंपरा, पत्रिका फोटो
बीकानेर

Vehicle colour and Number: वाहन का रंग और नंबर बदल सकता है आपकी किस्मत

Vehicle colour and Number (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Sagittarius Tarot Rashifal 2026 : धनु राशि 2026: निवेश में बरतें सावधानी, साल के दूसरे भाग में बढ़ेगी आय और मिलेगी बड़ी कामयाबी

Sagittarius Tarot Rashifal 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.