Numerology: इस मूलांक की लड़कियां कर लेती हैं हर किसी पर भरोसा, प्यार में खाती हैं अक्सर धोखा

Numerology: अंक शास्त्र में व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक शास्त्र का भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मूलांक का व्यक्ति के जीवन में खास प्रभाव पड़ता है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के भविष्य के और उसके स्वभाव के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 मूलांक तक के बारे में बताया गया है। व्यक्ति का मूलांक उसकी जन्मतिथि के आधार पर निकाला जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, तो उसका मूलांक 2 होगा। आज हम आपको कुछ ऐसे मूलांक वाली लड़कियों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इमोशनल स्वभाव की होती हैं। आइए जाने इस मूलांक के बारे में सबकुछ।