Mulank 9 Prediction 2026: कैसा रहेगा मूलांक 9 वालों के लिए नया साल? इन चीजों पर रखें कंट्रोल

9 Mulank 2026 Prediction: नया साल 2026 उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी सिद्ध होने जा रहा है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार इनका मूलांक 9 होता है और इसके स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है। वर्ष 2026 में मंगल की सक्रियता मूलांक 9 वालों को जीवन में नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।