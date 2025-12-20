Mulank 9 Prediction 2026: कैसा रहेगा मूलांक 9 वालों के लिए नया साल? इन चीजों पर रखें कंट्रोल

मूलांक 9 (pc: gemini generated)
9 Mulank 2026 Prediction: नया साल 2026 उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ और परिवर्तनकारी सिद्ध होने जा रहा है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। अंक ज्योतिष के अनुसार इनका मूलांक 9 होता है और इसके स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है। वर्ष 2026 में मंगल की सक्रियता मूलांक 9 वालों को जीवन में नई दिशा और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।
साल 2026 करियर के लिहाज से बेहद अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई नौकरी या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह साल व्यापार विस्तार, नए प्रोजेक्ट्स और नए साझेदारों का रहेगा।
विशेष रूप से पुलिस, सेना, प्रशासन, खेल, मीडिया और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
इस वर्ष धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। आय में वृद्धि, रुका हुआ पैसा वापस मिलना और निवेश से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि, गुस्से या जल्दबाजी में किए गए निर्णय अनावश्यक खर्च बढ़ा सकते हैं, इसलिए धन संबंधी फैसलों में संयम जरूरी होगा।
प्रेम जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन अत्यधिक क्रोध और तीखी वाणी रिश्तों में तनाव ला सकती है। जीवनसाथी और परिवार के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। रक्तचाप, रक्त संबंधी समस्याएं, चोट या दुर्घटना की संभावना बन सकती है। अत्यधिक आत्मविश्वास और लापरवाही से बचना हितकर रहेगा।
मूलांक 9 वालों के लिए फरवरी, जून और सितंबर विशेष शुभ रहेंगे।
मंगलवार शुभ दिन रहेगा।
लाल, नारंगी और पीला रंग शुभ फल देंगे।
हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे मंगल की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।
