Numerology 9: कम उम्र में अपार सफलता हासिल करते हैं इस मूलांक के जातक, जानिए इनकी खासियत

Numerology: अंक शास्त्र में मूलांक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मूलांक का असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिसके व्यक्ति कम उम्र में भी बहुत सारी सफलता हासिल कर लेते हैं। इस मूलांक के जातक बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। आज हम आपसे मूलांक 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मूलांक 9 के बारे में सारी जानकारी।
अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को होता उन लोगों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह को माना जाता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत साहसी और ऊर्जावान होते हैं। इन लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है।
साहसी स्वभाव
मूलांक 9 वाले लोगों बहुत ही साहसी स्वभाव के होते हैं। इनके भीतर बहुत ऊर्जा होती है। ये किसी से भी नहीं डरते हैं। इस मूलांक के जातक बिना डरे हुए जोखिम भरा हुआ काम भी आसानी से कर लेते हैं।
आत्मविश्वासी
मूलांक 9 के जातक में आत्मविश्वास बहुत होता है। ये लोग अपने आत्मविश्वास के दम पर पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं। इन लोगों के भीतर नेतृत्व करने की क्षमता भी बहुत प्रबल होती है।
कम उम्र में पाते सफलता
इस मूलांक के जातक बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी सफलता हासिल कर लेते हैं। ये लोक अपनी मेहनत से दुनियाभर में बहुत ही लोकप्रियता हासिल करते हैं।
अनुशासन के पक्के
इस मूलांक के जातक अनुशासन के पक्के होते हैं। ये लोग हर काम अनुशासन के साथ करना पसंद करते हैं। इस मूलांक के जातक अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत अनुशासन के साथ रहते हैं। इन लोगों में लीडरशीप क्वालिटि भी बहुत अच्छी होती है।
