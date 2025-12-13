Numerology: बहुत ही मेहनती होते हैं इस मूलांक के लड़के, जीतकर ही लेते हैं दम

मूलांक 8

अंक शास्त्र के अनुसार 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक 8 होता है। 8 मूलांक वालों का स्वामी ग्रह शनि ग्रह को माना जाता है। इन मूलांक वालों के ऊपर शनि देव की खास कृपा होती है। मूलांक 8 वाले लड़के शनि देव की तरह ही न्यायप्रिय होते हैं। ये लोग अपने हर रिश्ते के साथ न्याय करते हैं। इस मूलांक के लड़के किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये लोग अपना हर काम धैर्य के साथ करते हैं, जिसके कारण ये अपने हर काम में सफल होते हैं। ये कभी संघर्षों से नहीं घबराते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार इस मूलांक वालों की किस्मत ज्यादातर 30 की उम्र के बाद ही खुलती है।