Weekly Horoscope 14 To 20 December : कुंभ राशि वालों के लिए बंपर सप्ताह, पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के योग, जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर मीन का पूरा लेखा-जोखा

तुला राशि के जातकों इस सप्ताह किसी के प्रति कोई धारणा बनाने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत सोच-समझकर कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान असमंजस की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यह समय भूमि-भवन से जुड़े मामलों के लिए उचित नहीं कहा जाएगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से भी खूब सावधान रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं।



सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आप मौमसी बीमारी अथवा चोट आदि के चलते पीड़ित रह सकते हैं। तुला राशि से जुड़ी महिलाओं का इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में खूब मन रमेगा। सप्ताह के अंत तक तीर्थ स्थान की यात्रा का भी संयोग बन सकता है।



रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपनी बात रखने के साथ-साथ दूसरों का पक्ष भी सुनने का प्रयास करें। प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके पक्ष में रहेगा। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा।

उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल का दान करें।