Weekly Horoscope 14 To 20 December : कुंभ राशि वालों के लिए बंपर सप्ताह, पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के योग, जानें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर मीन का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025
Weekly Horoscope 14 To 20 December 2025 : 14 दिसंबर से शुरू नया सप्ताह बेहद खास होने वाला है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। इसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा। धन और करियर में लाभ मिल सकता है।
नया सप्ताह करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए क्या लेकर आ रहा है, जानना चाहते हैं तो पढ़ें ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास का साप्ताहिक राशिफल तुला से मीन राशि 14 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 (Saptahik Rashifal Tula se Meen)
तुला राशि के जातकों इस सप्ताह किसी के प्रति कोई धारणा बनाने से बचना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको बहुत सोच-समझकर कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान असमंजस की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यह समय भूमि-भवन से जुड़े मामलों के लिए उचित नहीं कहा जाएगा। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में विरोधियों से भी खूब सावधान रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में अपने कार्य को समय पर बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं।
सप्ताह के मध्य का समय सेहत की दृष्टि से प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आप मौमसी बीमारी अथवा चोट आदि के चलते पीड़ित रह सकते हैं। तुला राशि से जुड़ी महिलाओं का इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में खूब मन रमेगा। सप्ताह के अंत तक तीर्थ स्थान की यात्रा का भी संयोग बन सकता है।
रिश्ते-नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपनी बात रखने के साथ-साथ दूसरों का पक्ष भी सुनने का प्रयास करें। प्रेम-प्रसंग की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके पक्ष में रहेगा। लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा।
उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री और चावल का दान करें।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। लोगों के साथ बात-व्यवहार करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखें कि गलतफहमियां न पैदा होने पाएं। यदि आप किसी की जरूरत पड़ने पर मदद न कर पाएं तो विनम्रता के साथ मना कर दें लेकिन किसी को झूठा आश्वासन देने अथवा उपेक्षा करने से बचें अन्यथा लंबे समय से बने संबंधों में दरार आ सकती है।
प्रोफशनल कार्यों को करने वालों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस दौरान अपने व्यवसाय के विस्तार अथवा किसी बड़ी डील में निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना उचित रहेगा। कारोबार की दृष्टि से पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ और लाभदायी रहने वाला है। इस दौरान धीमी गति से ही सही लेकिन लाभ और प्रगति दिखाई देगी।
रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। प्रेम संबंध में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ मतभेद के बाद पैदा हुई अनिश्चितता के बाद आप पुराने रिश्ते को छोड़कर एक नया रिश्ता बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि के जातक इस सप्ताह अपने कामकाज को लेकर भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। इस सप्ताह स्वजनों का समय पर साथ न मिल पाने के कारण आपका मन हताश रहेगा। कामकाज को लेकर अनिश्चिता की स्थिति बनी रह सकती है। भूमि-भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति को लेकर परिजनों के साथ तनाव बना रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कामकाज में अपेक्षित सफलता मिल सकती लेकिन इस दौरान यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो आपके लाभ और मान-सम्मान दोनों में कमी आ सकती है।
इस सप्ताह आपको सरकारी और अन्य प्रकार के कागजी कार्य करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी तरह के शार्टकट अथवा गलत कार्य से दूरी बनाए रखना उचित रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उनके भीतर आलस्य की अधिकता रहेगी। कठिन परिश्रम और प्रयास से ही मनचाही सफलता संभव हो पाएगी।
धनु राशि के जातकों को अपने रिश्ते-नाते मधुर बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। अपने सगे भाई-बहनों के साथ संबंध स्नेहपूर्ण बनाए रखें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं अन्यथा बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सोचे हुए कार्यों में मनमुताबिक सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना होगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। यदि आप बगैर विचार किए कोई कदम आगे बढ़ाते हैं या फिर किसी जोखिम भरी योजना में निवेश करते हैं तो उसमें आपको बड़ा नुकसान होने अथवा उसमें दिक्कतें आने की आशंका बनी रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
सप्ताह के मध्य में अचानक कहीं से धन लाभ होगा, किंतु इस दौरान खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। मकर राशि के जातक यात्रा करते समय अपनी सेहत और सामान आदि का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह सहोदर भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अधिक भावुकता से बचें और कोई भी निर्णय लेते समय स्वजनों की सलाह और भावनाओं की उपेक्षा न करें।
सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। कठिन समय में जीवनसााथी आपका संबंल बनेगा। वैवाहिक जीवन में सुख-सहयोग बना रहेगा।
उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुखद परिणाम मिलते हुए नजर आएंगें करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों के कद और पद में वृद्धि संभव है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। इस दौरान विदेश से संबंधित कार्य आदि के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आ रही अड़चनें दूर होंगी।
इस सप्ताह यदि आप योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक कहीं धन लाभ होने की संभावना बनेगी। व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। भूमि-भवन और वाहन सुख की प्राप्ति संभव है। माता-पिता समेत परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा।
लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। संतान पक्ष की सफलता से मन प्रफुल्लित रहेगा। दांपत्य जीवन में एकदूसरे के प्रति व्यवहार स्नेहपूर्ण बना रहेगा।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने में आप कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा।
करियर-कारोबार की दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी धीमी प्रगति लिए रह सकती है लेकिन उत्तरार्ध तक सभी चीजें पटरी पर आ जाएंगीं। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपनी आवश्यकताओं को बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। धन का सदुपयोग और सोच-समझकर खर्च करें अन्यथा बाद में आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
सप्ताह के मध्य में आपका झुकाव सामाजिक जीवन की बजाय आध्यात्मिक जीवन की ओर रह सकता है। इस दौरान किसी तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने मन में किसी के प्रति गलत धारणा बनाने से बचें। पारिवारिक मसलों को हल करते समय भावनाओं में बहने की बजाय व्यावहारिक निर्णय लेना उचित रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
