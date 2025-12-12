12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Weekly Tarot Rashifal : टैरो के अनुसार अगले 7 दिन तुला, वृश्चिक, धनु के जीवन में होंगे ये बड़े बदलाव, मिलेगा धन-लाभ

Weekly Tarot Horoscope 14 To 20 December 2025 : दिसंबर 2025 न यह नया सप्ताह 14 से 20 दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वालाहै, जानना चाहते हैं तो पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल14 से 20 दिसंबर 2025 । टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता और खूब धन लाभ के योग लेकर आ रहा है। (Saptahik Tarot Rashifal)

Dec 12, 2025

Weekly Tarot Rashifal :

Weekly Tarot Rashifal : टैरो राशिफल 14-20 दिसंबर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Saptahik Tarot Rashifal 14 To 20 December 2025 : टैरो कार्ड रीडिंग एक पाश्चात्य ज्योतिष की एक विधा है। इसमें कार्ड के संकेतों से भविष्य का आंकलन किया जाता है। 14 से 20 दिसंबर 2025 का यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन राशियों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यह अवधि ग्रहों की महत्वपूर्ण चालों से प्रभावित है, जिसका सीधा असर आपके करियर, आर्थिक स्थिति और निजी रिश्तों पर दिखेगा। आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है तो नीतिका शर्मा से साप्ताहिक टैरो राशिफल में जानिए अपना भविष्य। (Weekly Tarot Horoscope)

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (Tula Saptahik Tarot Rashifal)

तुला राशि के लोगों के लिए इस हफ्ते अपने घर परिवार और करियर के मुख्य पहलुओं पर अधिक ध्यान रखेंगे। इस हफ्ते आप थोड़े ज्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे। आज आपको धन लाभ भी होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नयी खरीदारी के लिए भी समय अनुकूल है, नए लाभकारी संबंध बनेंगे। आरामदायक तरीके से काम करें।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल (Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal)

वृश्चिक राशि के लोग इस हफ्ते काफी ज्यादा आक्रामक रहेंगे। आप इस हफ्ते अपने काम और अपने रिश्तों को लेकर आक्रामक मोड में रहेंगे। इस हफ्ते आपका वैवाहिक जीवन भी कुछ खट्टा और कुछ मीठा रहेगा। हालांकि, विद्यार्थी वर्ग को बेहद मेहनत करने की जरूरत है। गुरुवार को रिश्ते, अवसर और विरोध एक साथ आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल (Dhanu Saptahik Tarot Rashifal)

धनु राशि के लोगों को इस हफ्ते अपना काम को लेकर काफी ज्यादा सराहना मिलेगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते विशेष सुर्खियां हासिल करने में सफल रहेंगे। पिछले हफ्तों की तुलना में इस हफ्ते आप काफी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतुष्ट रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल करें। हालांकि, घर परिवार का माहौल काफी सुखद रहेगा।

मकर साप्ताहिक टैरो राशिफल (Makar Saptahik Tarot Rashifal)

मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन खरीदारी के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। नए लाभकारी संबंध बनेंगे। आरामदायक तरीके से काम करें। पढ़ाई के लिहाज़ से समय बढ़िया है। शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होगी, नतीजे पक्ष में रहेंगे।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Kumbh Saptahik Tarot Rashifal)

कुंभ काम बनते बनते रुक जाएंगे। जायदाद के मामले में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। घूमने-फिरने जाने से पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। परिवार में किसी से विवाद हो सकता है। इसलिए आपको ही इस हफ्ते समझदारी से अपने परिवार को एकजुट रखना होगा।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Meen Saptahik Tarot Rashifal)

इस सप्ताह मीन राशि के लोगों को अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी।

Updated on:

12 Dec 2025 05:52 pm

Published on:

12 Dec 2025 05:49 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Rashifal : टैरो के अनुसार अगले 7 दिन तुला, वृश्चिक, धनु के जीवन में होंगे ये बड़े बदलाव, मिलेगा धन-लाभ

