Weekly Tarot Rashifal : टैरो के अनुसार अगले 7 दिन तुला, वृश्चिक, धनु के जीवन में होंगे ये बड़े बदलाव, मिलेगा धन-लाभ

Saptahik Tarot Rashifal 14 To 20 December 2025 : टैरो कार्ड रीडिंग एक पाश्चात्य ज्योतिष की एक विधा है। इसमें कार्ड के संकेतों से भविष्य का आंकलन किया जाता है। 14 से 20 दिसंबर 2025 का यह सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन राशियों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यह अवधि ग्रहों की महत्वपूर्ण चालों से प्रभावित है, जिसका सीधा असर आपके करियर, आर्थिक स्थिति और निजी रिश्तों पर दिखेगा। आपकी राशि तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन है तो नीतिका शर्मा से साप्ताहिक टैरो राशिफल में जानिए अपना भविष्य। (Weekly Tarot Horoscope)