Numerology: इन तारीख पर जन्म लेने वाले लोगों पर रहता है पूर्वजों का असर, जानिए इनके बारे में सबकुछ

Numerology: अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक की गणना हमेशा जन्मतिथि के आधार पर की जाती है। मूलांक द्वारा व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य, व्यक्तित्व और भविष्य निर्धारित होता है। आपके मूलांक के ऊपर आपके देवता, कुल देवता और पूर्वजों का भा प्रभाव पड़ता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन के द्वारा ही किसी काम को करते हैं। इन मूलांक वालों के ऊपर उनके पूर्वजों का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है। आइए जानते हैं किस तारीख के जन्में लोग पूर्वजों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं।