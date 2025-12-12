Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल : 14 से 20 दिसंबर का सप्ताह इन 6 राशियों के लिए लाएगा अपार धन और सफलता

Weekly Tarot Reading 14 To 20 December 2025 : (टैरो साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर 2025) : दिसंबर 2025 का यह सप्ताह (14 से 20 दिसंबर) ज्योतिषीय और टैरो की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य और राजकुमार बुध की स्थिति में परिवर्तन 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया पर भी गहरा असर डालेगा। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में गोचर से मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण होगा, जो कई राशियों के लिए भाग्यशाली रहेगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नौकरी-बिजनेस में अपार सफलता और खूब धन लाभ के योग लेकर आ रहा है। आइए टैरो कार्ड्स के माध्यम से जानते हैं मेष से कन्या तक,की राशियों का साप्ताहिक राशिफल।