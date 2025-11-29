Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर राशिफल: ‘गजकेसरी’ और ‘बुधादित्य’ योग, इन 6 राशियों के लिए पैसा और प्रमोशन

Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर 2025 मासिक राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर, साल का आखिरी महीना, कुछ अलग ही रंग लेकर आ रहा है। इस महीने गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, राहु इन सबकी चाल बदलने वाली है। ऐसे में कई राशियों की किस्मत चमकती दिखेगी। अब अगर दिसंबर 2025 के ग्रहों की बात करें, तो 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वो अभी वक्री रहेंगे। मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, 7 दिसंबर को धनु राशि में दाखिल होंगे। बुध इस महीने दो बार अपनी राशि बदलकर, वृश्चिक और फिर धनु में जाएंगे। सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, दिसंबर की शुरुआत में वृश्चिक में रहेंगे, लेकिन 16 तारीख को वो भी धनु में आ जाएंगे। शुक्र भी 20 दिसंबर को वृश्चिक से निकलकर धनु में पहुंचेंगे। इन सब बदलावों से कई तरह के राजयोग बनेंगे। 2 दिसंबर को राहु भी साफ तौर पर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषी डॉ अनीष व्यास कहते हैं कि ये महीना कई राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब जानिए मेष से लेकर कन्या तक सभी राशियों का मासिक राशिफल और ये भी कि कौन-कौन से राजयोग—मंगल आदित्य, शुक्रादित्य, बुधादित्य, विपरीत, नवपंचम, गजकेसरी, समसप्तक और केंद्र त्रिकोण—इस महीने बनेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना दिसंबर अत्यंत ही शुभ एवं फलदायी साबित होने जा रहा है। यदि इस थोड़े समय को नजरंदाज कर दिया जाए तो पूरे माह आपको सुख और सौभाग्य मिलेगा। इस माह आपके द्वारा करियर-कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं शुभ और मनचाही सफलता दिलाने वाली साबित होंगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस माह कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती हुई नजर आएंगी।
माह के मध्य में आप कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं। इस दौरान नए कारोबार को शुरु करने की कामना भी पूरी हो सकती है। करियर की दृष्टि से यह माह आपके लिए गुडलक लेकर आया है। बेरोजगार लोगों को मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होगी। इस संबंध में कोई इष्टमित्र अथवा रिश्तेदार काफी मददगार साबित होगा। पहले से कार्यरत लोगों के पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रिश्ते-नाते की दृष्टि से आपको इस माह उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्कता रहेगी जो आपके परिवार का प्रेम और सामंजस्य बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।
इस माह आपकी संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है। माह के दूसरे सप्ताह आपके घर में किसी बात को लेकर स्वजनों से मतभेद हो सकता है। इस दौरान उनका व्यवहार आपके प्रति बदला हुआ नजर आएगा। हालांकि जल्द ही संवाद के जरिए आप चीजों को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। खट्टी-मीठी तकरार के साथ प्रेम एवं दांपत्य संबंध मधुर बने रहेंगे। माह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। माह के मध्य में मौसमी बीमारी को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृष राशि वाले जातकों के लिए साल के आखिरी महीने की शुरुआत थोड़ी खींचतान भरी रह सकती है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में आपके सिर पर अचानक से कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं। जिसके कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस माह आपको आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान भूमि-भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का सबब बन सकते हैं।
हालांकि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से आपको जीवन और धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपके आत्मीय संबंध किसी बात को लेकर बिगड़ गये थे तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से एक बार फिर बनते हुए नजर आएंगे। सेहत की दृष्टि से माह का पूर्वार्ध थोड़ा उतार-चढ़ाव लिए रहेगा। इस दौरान आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ित रह सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को इस माह अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा कार्यक्षेत्र में सीनियर के सामने छवि खराब हो सकती है।
दिसंबर के उत्तरार्ध में आपकी मुलाकात प्रभावी लोगों से हो सकती है। जिनकी मदद से आपको करियर-कारोबार में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप कोई बड़ा एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मुकदमों से निजात मिलेगी। शत्रु पक्ष खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। अदालत का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपकी बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना बड़े बदलाव लेकर आएगा। इस माह आपके करियर और कारोबार में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो इस माह आपकी यह कामना पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप व्यवसायी हैं तो इस माह आप अधिक लाभ और उन्नति के लिए अपने कारोबार में बड़े बदलाव कर सकते हैं। कामकाजी महिलाओं को इस माह विशेष सफलता मिलने के योग बनेंगे।
यदि आप नौकरीपेशा तो माह के पूर्वार्ध में आपकी पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह माह विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। माह के दूसरे सप्ताह में आपके सिर पर अचानक से कोई बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। इस दौरान करियर-कारोबार की व्यस्तता के चलते आप अपने निजी रिश्तों की तरफ कम ध्यान दे पाएंगे। इस दौरान आपकी स्वजनों के सााि किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है। गलतफहमी को लेकर आपकी लव लाइफ में भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मिथुन राशि के लोगों को इस दौरान हड्डी अथवा दांत संबंधी दिक्कते हो सकती हैं।
माह के मध्य से आपकी समस्याओं में कुछ कमी देखने का मिलेगी। इस दौरान किसी शुभचिंतक की मदद से रिश्तों की खटास दूर होगी। कारोबार भी पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। नौकरीपेशा लोग अपनी मेहतन के बल पर अपनी साख को दोबारा से कायम करेंगे। जीवन की यह शुभता माह के अंत तक बनी रहेगी।
उपाय: गायत्री मंत्र का जप करें।
कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिश्रित फलदायी है। इस पूरे माह आपको कोई भी कदम बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। महीने की शुरुआत आपके लिए काफी उतार-चढ़ाव भरी रहेगी। इस दौरान आपको करियर और कारोबार के मोर्चें पर जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आप जिससे अपेक्षा करेंगे वही समय पर आपके काम नहीं आएगा। जिसके चलते आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आपके भीतर क्रोध की अधिकता रहेगी।
कारोबार की दृष्टि से दिसंबर महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस दौरान बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आपके उपर काम-काज के साथ आर्थिक दबाव बना रहेगा। इस माह आपके सिर पर कुछेक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आपको कर्ज तक लेना पड़ सकता है।
माह के दूसरे सप्ताह में आपके छोटे-छोटे कार्य भी काफी भागदौड़ के बाद ही पूरे हो पाएंगे। माह के मध्य में यदि आप अपने कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और अपने कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं तो आपको सफलता के साथ धन लाभ की भी प्राप्ति संभव है। हालांकि इस दौरान आपको धन के लेनदेन में खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। माह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए राहत भरा रह सकता है। इस दौरान प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए साल का आखिरी महीना मिलाजुला रहने वाला है। दिसंबर महीने के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय आपके लिए कहीं ज्यादा शुभ रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको कामकाज में तमाम तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी काम में लापरवाही न बरतें। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों की कोई भूल या फिर कहें लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। इस दौरान आप कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थिति के चलते अपने रोजगार में बदलाव करने का निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान सिंह राशि के जातकों को लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा बहुत जरूरी हो तो इसे बड़ी सावधानी के साथ करें तथा अपने सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें।
माह के दूसरे सप्ताह में आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। माह के मध्य में यदि आप अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं तो आपको न सिर्फ करियर बल्कि कारोबार में खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान सिंह राशि के जातकों को आलस्य और अभिमान से बचने की आवश्यकता रहेगी।
दिसंबर महीने के उत्तरार्ध में आप अपनी बुद्धि और विवेक के जरिए कारोबार में मनचाहा धन कमाएंगे। इस दौरान आपका गुडलक काम करेगा और आपको न सिर्फ बाहर बल्कि घर के भीतर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में बेवजह का अभिमान न पालें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें।
उपाय: नारायण कवच का पाठ करें।
कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने की शुरुआत काफी शानदार रहने वाली है। महीने की शुरुआत में आपको किस्मत का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आप जिस काम में हाथ लगाएंगे आपको उसमें ही सफलता और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि के जातकों दिसंबर महीने के पूर्वार्ध में अपने महत्वपूर्ण काम को करना चाहिए क्योकि उत्तरार्ध में आपकी किस्मत के सितारे इस तरह साथ नहीं देंगे।
माह के पूर्वार्ध में आपका किसी योजना अथवा कारोबार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। इस दौरान आपकी साख बाजार में बढ़ेगी। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों के लिए यह समय अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायी साबित होगा। कन्या राशि के जो जातक लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे, उन्हें इस दौरान मनचाहा रोजगार मिल सकता है। वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर आपके कामकाज की तारीफ करते हुए आपके पद एवं जिम्मेदारियों में वृद्धि कर सकते हैं। इस माह अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है तो वहीं पहले से विवाहित लोगों को संतान सुख मिल सकता है।
माह के उत्तरार्ध में आपकी अपने लाइफ अथवा लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन में आई दिक्कतें आपकी चिंता का विषय बनेंगी। जिसका प्रभाव आपके कामकाज में भी देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों इस प्रतिकूल समय में नुकसान से बचने के लिए क्रोध करने एवं वाद-विवाद करने से बचने की आवश्यकता रहेगी।
उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग