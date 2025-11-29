Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर राशिफल: ‘गजकेसरी’ और ‘बुधादित्य’ योग, इन 6 राशियों के लिए पैसा और प्रमोशन

Monthly Horoscope December 2025 : दिसंबर, साल का आखिरी महीना, कुछ अलग ही रंग लेकर आ रहा है। इस महीने गुरु, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, राहु इन सबकी चाल बदलने वाली है। ऐसे में कई राशियों की किस्मत चमकती दिखेगी। अब अगर दिसंबर 2025 के ग्रहों की बात करें, तो 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वो अभी वक्री रहेंगे। मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, 7 दिसंबर को धनु राशि में दाखिल होंगे। बुध इस महीने दो बार अपनी राशि बदलकर, वृश्चिक और फिर धनु में जाएंगे। सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, दिसंबर की शुरुआत में वृश्चिक में रहेंगे, लेकिन 16 तारीख को वो भी धनु में आ जाएंगे। शुक्र भी 20 दिसंबर को वृश्चिक से निकलकर धनु में पहुंचेंगे। इन सब बदलावों से कई तरह के राजयोग बनेंगे। 2 दिसंबर को राहु भी साफ तौर पर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषी डॉ अनीष व्यास कहते हैं कि ये महीना कई राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब जानिए मेष से लेकर कन्या तक सभी राशियों का मासिक राशिफल और ये भी कि कौन-कौन से राजयोग—मंगल आदित्य, शुक्रादित्य, बुधादित्य, विपरीत, नवपंचम, गजकेसरी, समसप्तक और केंद्र त्रिकोण—इस महीने बनेंगे।