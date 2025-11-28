Masik Tarot Rashifal December 2025 : टैरो मासिक राशिफल : 6 राशियों की बदल सकती है किस्मत, मिलेगा प्यार और पैसा

Masik Tarot Rashifal December 2025 : दिसंबर 2025 का महीना आपके जीवन में नई दिशाएं और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि इस माह कई राशि के जातक अपने रिश्तों, इच्छाओं और लक्ष्यों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करेंगे। गुरु बृहस्पति से लेकर शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध जैसे ग्रहों की बदलती स्थिति आपके भाग्य को प्रभावित करेगी, जिससे कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। टैरो रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह समय नए अवसर स्वीकार करने और अपने दिल की आवाज सुनने का है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचें। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए यह माह क्या लेकर आया है? जानें विस्तार से।