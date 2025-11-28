Kharmas 2025: दिसंबर की इस तारीख से नहीं कर पाएंगे कोई भी शुभ कार्य, शुरू हो जाएगा खरमास

ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को शुभता, ज्ञान और अच्छे कार्यों का कारक माना जाता है। लेकिन जब सूर्य बृहस्पति की राशि में आता है, तो सूर्य की तेज रोशनी बृहस्पति के अच्छी ऊर्जा वाले प्रभाव को कम कर देती है। इसी कारण इस दैरान शादी, सगाई, गृह प्रवेश और नया बिजनेस, सोना-चांदी खरीदना जैसे काम करने से मना किया जाता है। यह विश्वास है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है।