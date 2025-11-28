Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Kharmas 2025: दिसंबर की इस तारीख से नहीं कर पाएंगे कोई भी शुभ कार्य, शुरू हो जाएगा खरमास

Kharmas 2025 December: खरमास हिंदू परंपरा में एक पवित्र लेकिन अशुभ समय माना जाता है, जिसमें शादी, गृहप्रवेश और कोई भी बड़ा शुभ काम करने से परहेज किया जाता है। 2025–26 में खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक चलेगा। ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान सूर्य धनु राशि से गुजरता है जहां बृहस्पति की शुभ ऊर्जा कम हो जाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Nov 28, 2025

खरमास 2025

इस दिन से शुरू हो रहा है खरमास (PC: FREEPIK)

Kharmas 2025 December Date: हिंदू धर्म में खरमास को एक ऐसा महीना माना जाता है जो भले ही पवित्र हो, लेकिन नए शुभ काम शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यह साल में दो बार आता है जब सूर्य बृहस्पति की राशियों, धनु या मीन में प्रवेश करता है। हर खरमास लगभग 30 दिनों तक रहता है।

2025–26 में खरमास कब होगा?

2025 में खरमास 16 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। यह वह समय है जब सूर्य धनु राशि में होता है और मकर में प्रवेश करने पर खरमास खत्म हो जाता है।

शुभ कार्यों पर रोक क्यों?

ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को शुभता, ज्ञान और अच्छे कार्यों का कारक माना जाता है। लेकिन जब सूर्य बृहस्पति की राशि में आता है, तो सूर्य की तेज रोशनी बृहस्पति के अच्छी ऊर्जा वाले प्रभाव को कम कर देती है। इसी कारण इस दैरान शादी, सगाई, गृह प्रवेश और नया बिजनेस, सोना-चांदी खरीदना जैसे काम करने से मना किया जाता है। यह विश्वास है कि इस समय किए गए शुभ कार्यों का सकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है।

खरमास का आध्यात्मिक महत्व

हालाँकि इसे शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन पश्चिम और पूर्व दोनों ज्योतिषों में यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली बताया गया है। इस दौरान लोग मंत्र जाप, ध्यान, उपवास, दान, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। यह समय मन को शांत करने, विचारों को साफ करने और खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का होता है।

खरमास में किन चीजों से बचें?

  • नए व्यवसाय शुरू न करें
  • शादी–व्याह की तारीख न रखें
  • नया घर न लें या गृह प्रवेश न करें
  • अनावश्यक खर्च न करें

ज्योतिषीय कारण

ज्योतिषी मानते हैं कि महत्वपूर्ण कामों के लिए सूर्य और बृहस्पति दोनों का शुभ होना जरूरी है। लेकिन खरमास के दौरान सूर्य की चाल धीमी होती है और बृहस्पति की ऊर्जा कम हो जाती है। इससे शुभ कार्यों का कॉस्मिक बैलेंस बिगड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Mokshada Ekadashi 2025 : कब है मोक्षदा एकादशी? यहां जानें डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि
धर्म-कर्म
Mokshada Ekadashi 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

Updated on:

28 Nov 2025 12:59 pm

Published on:

28 Nov 2025 12:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Kharmas 2025: दिसंबर की इस तारीख से नहीं कर पाएंगे कोई भी शुभ कार्य, शुरू हो जाएगा खरमास

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी पैसे की दिक्कत

main gate tips
वास्तु टिप्स

Aaj Ka Rashifal 28 November 2025 : मेष, मिथुन, कुंभ को धन लाभ, वृषभ, कर्क, मीन रहें सावधान, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 28 November 2025
राशिफल

December Grah Gochar 2025 : दिसंबर के महीने में ये ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन राशि वालों को कर सकते हैं मालामाल

December Grah Gochar 2025 : दिसंबर के महीने में ये ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन राशि वालों को कर सकते हैं मालामाल
धर्म/ज्योतिष

Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर के धर्म ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का क्या मतलब है?

Ram Mandir Dharma Dhwaj : राम मंदिर के धर्म ध्वज पर बने ओम, सूर्य और पेड़ का क्या मतलब है?
धर्म-कर्म

Solar Eclipse 2027: ‘अब तक का सबसे दुर्लभ’ सूर्य ग्रहण, जानें कौन से देश देखेंगे ये अद्भुत खगोलीय घटना

Solar Eclipse 2027: साल 2027 में लगेगा अब तक का सबसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण, इन देशों में देगा दिखाई
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.