24 दिसंबर 2025

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 Good Luck Tips: करियर में तरक्की पाने के लिए नए साल में करें ये 6 काम

2026 Career Horoscope के अनुसार सूर्य को मजबूत करना इस साल सबसे जरूरी है। अगर आप पूरे साल इन 6 उपायों को अपनाते हैं, तो करियर में उन्नति, मान-सम्मान और आर्थिक स्थिरता के योग प्रबल हो जाते हैं।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 24, 2025

career growth 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

career growth 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

2026 Career Horoscope: नया साल 2026 करियर के लिहाज़ से कई लोगों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका करियर आगे बढ़े, प्रमोशन मिले, आय में वृद्धि हो और काम में स्थिरता आए। ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 का मूलांक 1 है, जिसका स्वामी सूर्य माना जाता है। सूर्य आत्मबल, नेतृत्व क्षमता और सफलता का प्रतीक है। ऐसे में अगर कुछ खास ज्योतिषीय उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाए, तो करियर में तेज प्रगति संभव है।

अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 क्यों है खास?

अंक ज्योतिष में 2026 का टोटल (2+0+2+6=10, यानी 1) बनता है।

मूलांक 1 = सूर्य

सूर्य मजबूत होगा तो आत्मविश्वास, सम्मान और करियर ग्रोथ अपने आप बढ़ती है।

Career Growth Tips 2026: करियर में उन्नति के लिए करें ये 6 काम

सूर्य को जल अर्पित करें

प्रतिदिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।

इसके बाद 108 बार मंत्र जप करें:

ॐ घृणि सूर्याय नमः

हनुमान चालीसा का पाठ

रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ने से मानसिक मजबूती बढ़ती है और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।

लाल रंग का अधिक प्रयोग

सूर्य का रंग लाल होता है। कपड़ों में लाल रंग का अधिक प्रयोग करें, खासकर इंटरव्यू या ऑफिस मीटिंग के दिन।

गौ माता को रोटी खिलाएं

प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को खिलाना करियर में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है।

शनिवार को भोजन दान

हर शनिवार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दान करें। इससे शनि दोष शांत होता है, जो करियर में रुकावट बनता है।

नए साल के पहले दिन से शुरुआत

इन उपायों को 1 जनवरी 2026 से ही शुरू करें। नियमितता सफलता की कुंजी है।

New Year 2026 Rashifal

Happy New Year

Published on:

24 Dec 2025 09:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year 2026 Good Luck Tips: करियर में तरक्की पाने के लिए नए साल में करें ये 6 काम

