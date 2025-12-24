मंगल कार्यों में देरी क्यों होती है? जानिए वे असरदार उपाय, जिनसे घर में फिर होंगे शुभ और मंगल कार्य

अक्सर देखा जाता है कि घर में शादी, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन अंतिम समय पर कोई न कोई बाधा आ जाती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे के अनुसार, इसके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी बड़ी वजह होती है। आइए समझते हैं कि किन ग्रहों से शुभ और मंगल कार्य संभव होते हैं और किन कारणों से इनमें रुकावट आती है।