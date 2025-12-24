24 दिसंबर 2025,

मंगल कार्यों में देरी क्यों होती है? जानिए वे असरदार उपाय, जिनसे घर में फिर होंगे शुभ और मंगल कार्य

घर में शुभ और मंगल कार्य न होना अक्सर ग्रहों की नकारात्मक स्थिति, कलह-कलेश और वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। सही ग्रह स्थिति, पूजा-पाठ और छोटे-छोटे उपायों से शुभता फिर से लौट सकती है।

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 24, 2025

अक्सर देखा जाता है कि घर में शादी, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों की पूरी तैयारी हो जाती है, लेकिन अंतिम समय पर कोई न कोई बाधा आ जाती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडे के अनुसार, इसके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति भी बड़ी वजह होती है। आइए समझते हैं कि किन ग्रहों से शुभ और मंगल कार्य संभव होते हैं और किन कारणों से इनमें रुकावट आती है।

कौन से ग्रह करवाते हैं शुभ और मंगल कार्य?

ज्योतिष में मंगल ग्रह को मंगल कार्यों का मुख्य कारक माना गया है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य मंगल के बिना अधूरे माने जाते हैं।

इसके अलावा—

  • बृहस्पति (Guru): शुभता, पवित्रता और विस्तार का ग्रह
  • चंद्रमा: मन की स्थिति और सकारात्मक ऊर्जा
  • शुभ दशा और अनुकूल गोचर शुभ कार्यों को आसान बनाते हैं

यदि कुंडली में मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति अनुकूल हों, तो घर में शुभ कार्य सहज रूप से संपन्न होते हैं।

कब आती हैं बाधाएं?

कई बार तैयारियां पूरी होने के बाद भी शुभ कार्य टूट जाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं—

  • राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव
  • शनि की नकारात्मक दशा या साढ़ेसाती/ढैया
  • कुंडली में अशुभ बृहस्पति
  • घर में लगातार कलह-कलेश
  • मुख्य द्वार (Main Door) में वास्तु दोष

विशेष रूप से, शनि की नकारात्मक महादशा (लगभग 19 वर्ष) में शुभ कार्यों में देरी देखी जाती है।

कब आसानी से होते हैं शुभ कार्य?

  • जब मंगल अनुकूल हो
  • चंद्रमा की शुभ दशा चल रही हो
  • बृहस्पति मजबूत स्थिति में हो
  • साढ़ेसाती या ढैया समाप्त हो रही हो
  • किसी संत या महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो

इन स्थितियों में घर में शुभता बनी रहती है।

शुभ और मंगल कार्य के लिए आसान उपाय

  • घर में नियमित पूजा स्थान बनाएं
  • सप्ताह में एक बार सामूहिक पूजा करें
  • घर में कलह-कलेश से बचें
  • मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाएं
  • सुबह-शाम भजन-कीर्तन या मंत्र ध्वनि रखें
  • मंगल कार्य से पहले जटा वाला नारियल हनुमान जी को अर्पित करें

यह उपाय विघ्न-बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं।

ऐसा क्यों? हर शुभ कार्य में हल्दी क्यों लगाई जाती है

हल्दी और पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़े माने जाते हैं। बृहस्पति शुभता, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। पुराने समय में निमंत्रण पत्रों पर हल्दी लगाने की परंपरा इसी कारण थी, ताकि कार्य की शुभता बनी रहे।

Hindi News / Astrology and Spirituality / मंगल कार्यों में देरी क्यों होती है? जानिए वे असरदार उपाय, जिनसे घर में फिर होंगे शुभ और मंगल कार्य

धर्म/ज्योतिष

