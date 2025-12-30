आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 31 दिसंबर : पौष पुत्रदा एकादशी पर मेष से मीन तक जानिए किस राशि की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025 : साल 2025 का आज आखिरी दिन है, और पौष मास के शुक्ल पक्ष की खास तारीखें इसे और भी खास बना रही हैं। आज बुधवार है यानि भगवान गणेश का दिन। साथ ही आज पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुण्ठ एकादशी और कूर्म द्वादशी जैसे बड़े व्रत भी एक साथ पड़ रहे हैं। सूर्य अभी धनु राशि में हैं, और चंद्रमा आज मेष से वृषभ राशि में आ जाएगा। इसका असर हर राशि के लोगों की जिंदगी, करियर, सेहत और रिश्तों पर दिखेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आज का पूरा राशिफल, आपके लिए कौन सा रंग और अंक शुभ रहेगा, और साल के आखिरी दिन ग्रह-नक्षत्र आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आए हैं।