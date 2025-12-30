आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 31 दिसंबर : पौष पुत्रदा एकादशी पर मेष से मीन तक जानिए किस राशि की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025 : आज का राशिफल 31 दिसंबर (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 31 December 2025 : साल 2025 का आज आखिरी दिन है, और पौष मास के शुक्ल पक्ष की खास तारीखें इसे और भी खास बना रही हैं। आज बुधवार है यानि भगवान गणेश का दिन। साथ ही आज पौष पुत्रदा एकादशी, वैकुण्ठ एकादशी और कूर्म द्वादशी जैसे बड़े व्रत भी एक साथ पड़ रहे हैं। सूर्य अभी धनु राशि में हैं, और चंद्रमा आज मेष से वृषभ राशि में आ जाएगा। इसका असर हर राशि के लोगों की जिंदगी, करियर, सेहत और रिश्तों पर दिखेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए आज का पूरा राशिफल, आपके लिए कौन सा रंग और अंक शुभ रहेगा, और साल के आखिरी दिन ग्रह-नक्षत्र आपके लिए क्या खास संदेश लेकर आए हैं।
अति उत्साह में जोखिम लेने से बचना होगा। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाना आगामी तनाव को कम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य को लेकर की गई लापरवाही अगले कई दिनों को परेशानी में डाल सकती है।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 8
पुराने भावनात्मक संबंधों में फिर से अनुकूलता आने की संभावना है। विनम्र बन रहे तो परिस्थितियों का शीघ्र लाभ उठा पाएंगे। व्यापारिक गतिविधियां मंद रह सकती हैं।
शुभ रंग : ऑफ व्हाईट
लकी नंबर : 4
जीवन स्तर में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पुराने संबंधों से अपेक्षित सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा। नई टीम बनानी होगी। आलस्य से बचे।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 8
आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। आपके कार्य से सभी को प्रभावित करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोग अतिरिक्त लाभ की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रह सकता है।
शुभ रंग : गोल्डल कलर
लकी नंबर: 9
कड़ी मेहनत के बाद उसका पूरा प्रतिफल मिलने से प्रसन्न रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में नई गर्माहट आएगी। आर्थिक तौर पर अपनी बचत पर निर्भर रहेंगे। नई व्यवसाय की योजनाओं पर चर्चा आगे बढ़ेगी।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3
जीवनसाथी के विचारों और भावनाओं की अवहेलना करना परेशानी में डाल सकता है। कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। आनंद और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे। साहस पूर्ण कार्यो में रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग : ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 4
व्यवसाय की उलझने कम होगी। मित्रों के साथ आनंद के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवस्था में सुधार आएगा। राजकीय कार्यों में विलंब हो सकता है। भावनात्मक रिश्तो में एक दूसरे के प्रति अनुराग बढ़ेगा।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 1
आपकी योजना पर मित्रों की रूखे व्यवहार से खिन्नता अनुभव करेंगे। किसी खास कार्य के पूरा होने से आर्थिक चिंताएं दूर होने के योग बन रहे हैं। अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 5
किसी के उकसावे में कार्रवाई करने से बचे। तथ्यों के सही मूल्यांकन करना समस्याओं से बचाएगा। भावनात्मक संबंधों में पुराने गीले शिकवे दूर होगें। वाहन सावधानी से चलाए।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 7
नई भावनात्मक संबंधों से ज्यादा उम्मीद रखना तनाव दे सकता है। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा सफल रहेगी। नए अनुबंध मिलने से प्रसन्नता अनुभव करेंगे।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 6
सामूहिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिल सकती है। सार्वजनिक रूप से आदर और सम्मान मिलेगा। कूटनीति और कार्य कुशलता की प्रशंसा होगी। कुछ निकटवर्ती लोग ईर्ष्या वश कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। सावधान रहना होगा।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 2
शिक्षा या प्रशिक्षण से जुड़े लोगों की एकाग्रता भंग हो सकती है। विरोधी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सुविधा और संसाधनों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में पारदर्शिता आएगी।
शुभ रंग : सैफ़्रॉन कलर
लकी नंबर : 9
