Gajkesari Rajyog 2026: नये साल पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, गजकेसरी योग से मिलेगा भरपूर लाभ

Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की एक साथ एक ही राशि में युति होने जा रही है। चंद्रमा और गुरु के एक ही राशि में आने से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी राजयोग के साथ होगी। इस योग का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार गजकेसरी राजयोग से कुछ राशि वालों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। इस योग से जातक को परिवारिक सुख और धन का लाभ हो सकता है। चलिए जानते हैं गजकेसरी राजयोग से किन राशि के जातक को लाभ मिल सकता है।