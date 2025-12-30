30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Gajkesari Rajyog 2026: नये साल पर चमकेगी इन राशियों की किस्मत, गजकेसरी योग से मिलेगा भरपूर लाभ

Gajkesari Rajyog 2026: साल 2026 के पहले हफ्ते में चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि में पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान है, इसलिए गुरु और चंद्रमा की युति से नये साल पर गजकेसरी राजयोग बनने जा रहा है। आइए जानते हैं गजकेसरी राजयोग से किन राशि वालों को लाभ होगा।

Dec 30, 2025

Gajkesari Rajyog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की एक साथ एक ही राशि में युति होने जा रही है। चंद्रमा और गुरु के एक ही राशि में आने से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। साल 2026 की शुरुआत गजकेसरी राजयोग के साथ होगी। इस योग का प्रभाव सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार गजकेसरी राजयोग से कुछ राशि वालों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। इस योग से जातक को परिवारिक सुख और धन का लाभ हो सकता है। चलिए जानते हैं गजकेसरी राजयोग से किन राशि के जातक को लाभ मिल सकता है।

इन राशिवालों को होगा लाभ

वृषभ राशि
गजकेसरी राजयोग से वृषभ राशि के जातक को भरपूर लाभ मिल सकता है। साल के पहले हफ्ते में आपको करियर संबंधी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही परिवार की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों की कोई नई डील पक्की हो सकती है।

मिथुन राशि
गजकेसरी राजयोग का निर्माण मिथुन राशि में ही होने जा रहा है, इसलिए इस राशि वालों से इससे बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। गजकेसरी राजयोग के दौरान आपको कार्य में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपका अगर कोई अटका हुआ काम था तो वो भी पूरा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ कई घूमने जा सकते हैं।

तुला राशि
गजकेसरी राजयोग तुला राशि के जातक के लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आ सकता है। अगर आपके विवाह की बात कहीं चल रही है तो वो पक्की हो सकती है। वहीं अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश भी आपकी पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे।

धनु राशि
धनु राशि के जातक के सप्तम भाव गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। जिसके कारण आपकी सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपका अटका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। जो लोग कारोबार में लगे हुए हैं, उन लोगों को मुनाफा हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों का समापन हो सकता है। आपके जीवन में इस राजयोग से सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

