30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Love Marriage Remedies 2026: नए साल में लव लाइफ में सफलता पाने के लिए करें ये खास उपाय

साल 2026 प्रेम और प्रेम-विवाह में सफलता पाने के लिए मंत्र जाप, शिव-पार्वती पूजन, सोमवार व्रत और कुछ सरल ज्योतिष उपाय बेहद प्रभावी माने गए हैं। सच्चे मन और विश्वास के साथ किए गए ये उपाय प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 30, 2025

Love Marriage Remedies 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

Love Marriage Remedies 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

प्रेम जीवन मानव जीवन का सबसे सुंदर और संवेदनशील पक्ष माना जाता है। जब प्रेम सच्चा होता है, तो व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन कई बार प्रेम संबंधों में बाधाएं आ जाती हैं—कभी परिवार की असहमति, कभी गलतफहमियां, तो कभी ग्रहों की अनुकूलता न होना। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनसे प्रेम जीवन में सफलता पाई जा सकती है। आइए जानते हैं साल 2026 में प्रेम और प्रेम-विवाह में सफलता के खास उपाय, जो आपकी राह आसान बना सकते हैं।

प्रेम जीवन में सफलता का महत्व

प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति “अपना” है, तब जीवन भर साथ निभाने की इच्छा जागती है। लेकिन जब मनपसंद साथी से विवाह में रुकावटें आती हैं, तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। ऐसे समय में सही उपाय और सकारात्मक ऊर्जा बहुत मददगार साबित होती है।

यह भी पढ़ें: Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय

Love Marriage Remedies 2026: ज्योतिष के खास उपाय

1. मंत्र जाप से प्रेम-विवाह में सफलता

जनवरी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से नियमित रूप से

“ॐ लक्ष्मी नारायण नमः”

मंत्र का कम से कम एक माला (108 बार) जाप करें। प्रतिदिन लगभग 6 मिनट का यह जाप प्रेम-विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है।

2. शिव-पार्वती को अर्पण करें सुहाग सामग्री

सोमवार के दिन शिव मंदिर में लाल चुनरी, लाल वस्त्र, लाल फूल, मेहंदी, रोली, लाल रिबन और लाल चूड़ियां अर्पित करें। यह उपाय माता पार्वती को प्रसन्न करता है और प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने में सहायक होता है।

3. सोमवार व्रत और विधिवत पूजा

प्रेम विवाह में सफलता के लिए सोमवार का उपवास रखें और शिव-पार्वती की विधिवत पूजा करें। हर सोमवार शिवलिंग पर मौली (कलावा) बांधकर उसे माता पार्वती को अर्पित करें।

4. मनमुटाव दूर करने का उपाय

यदि प्रेमी-प्रेमिका के बीच तनाव चल रहा है, तो गुलाब का एक फूल लेकर रूठे हुए व्यक्ति का नाम मन में लेते हुए उसे भेंट करें। इससे रिश्तों की कड़वाहट कम होती है।

5. रामचरितमानस का पाठ

तुलसी की माला से रामचरितमानस की यह चौपाई 108 बार पढ़ें—

“सुनि सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥”

यह पाठ प्रेम जीवन में स्थिरता और विवाह में सफलता दिलाता है।

6. पारिवारिक बाधाओं से मुक्ति के लिए मंत्र

यदि परिवार या रिश्तेदार विवाह में अड़चन डाल रहे हैं, तो

“ॐ लग्नाय नमः”

मंत्र का 1 से 5 माला रोज़ जाप करें। इससे बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होती हैं।

ये भी पढ़ें

New Year Vastu Tips 2026: नया साल आने से पहले घर से बाहर करें ये 7 चीजें
धर्म/ज्योतिष
New Year Vastu Tips 2026 (pc: gemini generated)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 12:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Love Marriage Remedies 2026: नए साल में लव लाइफ में सफलता पाने के लिए करें ये खास उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

New Year 2026 : नया साल 2026 लाएगा खुशियों की सौगात, 1 जनवरी को गुरु प्रदोष और रवि योग समेत बन रहे 5 शुभ संयोग

New Year 2026 Predictions
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस तारीख के जन्में लोग होते हैं बचपन से ही स्मार्ट, कम उम्र में पाते है सफलता

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Gold Price Prediction 2026 : बड़ी ज्योतिषीय भविष्यवाणी, 2026 में सोना छुएगा 3 लाख का आंकड़ा! जानें निवेश का सही समय

Gold Price Prediction 2026
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: किचन से तुरंत हटा दे ये चीजें, नहीं तो छा जाएगी दरिद्रता!

Vastu Tips
धर्म/ज्योतिष

प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर 3 जनवरी से माघ मेला, बड़ी संख्या में जाएंगे श्रद्धालु

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.