New Year Vastu Tips 2026: नया साल आने से पहले घर से बाहर करें ये 7 चीजें

नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई शुरुआत लेकर आता है। जैसे-जैसे नया साल नजदीक आता है, लोग अपने घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर नया साल शुरू होने से पहले घर से कुछ अशुभ और बेकार चीज़ों को हटा दिया जाए, तो धन, सुख और शांति का मार्ग खुलता है। आइए जानते हैं कि नए साल 2026 से पहले किन 7 चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए।