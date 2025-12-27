27 दिसंबर 2025,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

New Year Vastu Tips 2026: नया साल आने से पहले घर से बाहर करें ये 7 चीजें

नए साल 2026 से पहले घर से टूटी-फूटी, खराब और बेकार चीज़ों को हटाना वास्तु के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-समृद्धि, धन और शांति का आगमन होता है।

भारत

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 27, 2025

New Year Vastu Tips 2026 (pc: gemini generated)

New Year Vastu Tips 2026 (pc: gemini generated)

नया साल हर किसी के जीवन में नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई शुरुआत लेकर आता है। जैसे-जैसे नया साल नजदीक आता है, लोग अपने घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर नया साल शुरू होने से पहले घर से कुछ अशुभ और बेकार चीज़ों को हटा दिया जाए, तो धन, सुख और शांति का मार्ग खुलता है। आइए जानते हैं कि नए साल 2026 से पहले किन 7 चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए।

खंडित या टूटी हुई मूर्तियां (Broken Idols at Home)

पूजा घर में टूटी या खंडित मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और मां लक्ष्मी के आगमन में बाधा बनती हैं। नए साल से पहले पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें और खंडित मूर्तियों को सम्मानपूर्वक हटा दें।

खराब या बंद घड़ी (Stopped or Broken Clock)

घड़ी समय की प्रतीक होती है। अगर घर में कोई घड़ी खराब या बंद पड़ी है, तो यह जीवन में रुकावट और नकारात्मकता का संकेत देती है। वास्तु के अनुसार, ऐसी घड़ियों को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए।

खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान (Unused Electronic Items)

टीवी, मोबाइल, मिक्सर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर खराब पड़ा है और इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे घर में रखना वास्तु दोष पैदा करता है। नए साल से पहले ऐसे सभी सामान को बाहर निकाल दें।

टूटा हुआ कांच (Broken Glass Items)

टूटा हुआ शीशा, कांच के बर्तन या फोटो फ्रेम मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। घर में किसी भी तरह का टूटा कांच तुरंत हटा देना चाहिए।

फटे जूते-चप्पल (Torn Shoes and Slippers)

पुराने और फटे जूते-चप्पल दुर्भाग्य और धन की कमी का कारण बनते हैं। नए साल से पहले इन्हें जरूर बाहर निकाल दें।

टूटे हुए बर्तन (Broken Utensils)

टूटे या चिप लगे बर्तन घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे बर्तन दरिद्रता और तनाव बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें भी घर से बाहर करें।

टूटा फर्नीचर (Broken Furniture)

टूटी खाट, पलंग या कुर्सी वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकती है। अगर आप नए साल में रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, तो टूटे फर्नीचर को हटा दें।

Happy New Year

27 Dec 2025 07:49 am

27 Dec 2025 07:48 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / New Year Vastu Tips 2026: नया साल आने से पहले घर से बाहर करें ये 7 चीजें

