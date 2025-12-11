11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय

2026 सूर्य और गुरु का साल है। इस वर्ष अगर आप उत्तर दिशा को सक्रिय रखते हैं, मुख्य द्वार को शुभ बनाते हैं, सूर्यमुखी लगाते हैं, तिजोरी सही दिशा में रखते हैं और किचन को अग्नि तत्व के अनुसार सजाते हैं, तो आपके घर में धन की स्थिति मजबूत, आय में वृद्धि और रुका पैसा वापस मिलने के योग बढ़ जाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 11, 2025

vastu upay (pc: gemini generated)

vastu upay (pc: gemini generated)

Vastu Tips 2026: 2026 का आगमन धन, समृद्धि और नए अवसरों की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अंकज्योतिष के अनुसार 2026 का कुल योग सूर्य का वर्ष बनाता है, जो प्रतिष्ठा, धन, पावर और सफलता का प्रतीक है। साथ ही यह वर्ष चंद्रमा की लिक्विड मनी ऊर्जा, शुक्र की समृद्धि और शनि की कर्मफल शक्ति के साथ गुरु महाराज की कृपा का संगम लेकर आ रहा है। ऐसे में यदि हम अपने घर के वातावरण को सही वास्तु ऊर्जा के साथ संतुलित कर लें, तो धन का प्रवाह बढ़ता है, रुका पैसा मिलता है और करियर तथा इनकम सोर्स में स्थिरता आने लगती है।

2026: सूर्य और गुरु की समृद्धि ऊर्जा का वर्ष

वास्तु में सबसे पहले सूर्य ऊर्जा को घर में सक्रिय करना अत्यंत आवश्यक होता है। उत्तर-पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य यंत्र स्थापित करने से न केवल नाम और प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि धन का प्रवाह भी स्थिर होता है। रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य यंत्र पर हल्का जल छिड़कने का उपाय सूर्य तत्व को संतुलित करता है, जिससे प्रमोशन, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले और अटका हुआ धन गति पकड़ने लगता है।

उत्तर दिशा: कुबेर की दिशा से लिक्विड कैश बढ़ाएं

धन वृद्धि का मुख्य आधार घर की उत्तर दिशा मानी जाती है। यह दिशा कुबेर और लिक्विड कैश की दिशा है। यदि यहां पर रोशनी साफ-सुथरी बनी रहे, कुबेर का चित्र स्थापित हो और एक चांदी या सफेद बर्तन में चावल रखा जाए, तो धन का प्रवाह बढ़ने लगता है। यहां किसी भी प्रकार का भारी सामान, कचरा या टूटे सामान को रखना वास्तु में निषेध माना गया है, क्योंकि यह पैसे रुकने का कारण बनता है। इसी दिशा में जल तत्व की उपस्थिति—फाउंटेन, नीली बोतल में रखा पानी, या चांदी के पात्र में भरा जल—धन को आकर्षित करने का कार्य करता है।

मुख्य द्वार: धन प्रवेश का सबसे बड़ा स्रोस

घर का मुख्य द्वार वास्तु में धन का प्रवेश द्वार माना जाता है। यदि यह साफ, रोशन और शुभ रंगों से सजा हो तो धन और अवसर दोनों घर में प्रवाहित होते हैं। मुख्य दरवाजे पर हल्दी-कुमकुम का स्वास्तिक बनाना, लाल या पीले रंग का डोरमैट रखना और त्योहारों पर बंधनवार लगाना वर्षभर शुभ ऊर्जा को बनाए रखता है।

सूर्यमुखी के पौधे से धन और सफलता का आह्वान

2026 सूर्य और गुरु का साल है, इसलिए सूर्यमुखी का पौधा घर में विशेष रूप से शुभ माना गया है। इसे पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में रखने से संपत्ति, सफलता और धन के रास्ते खुलते हैं। तिजोरी को दक्षिण-पश्चिम में रखना और उसका मुख उत्तर या उत्तर-पूर्व की ओर रखना भी धन स्थिरता के प्रमुख उपायों में गिना जाता है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 08:28 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vast Tips For New Year 2026: नये साल से पहले घर में ले आएं ये खास चीजें, खीचीं चली आएगी बरकत

Vast Tips For New Year 2026
वास्तु टिप्स

हर काम में सफलता चाहिए? अपनाएं ये 5 आसान उपाय, जीवन बदल जाएगा

pc: gemini generated
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips 2026: घर की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय

नेगेटिव एनर्जी (pc: gemini generated)
वास्तु टिप्स

Vastu Tips For west Direction: घर की पश्चिम दिशा में ना रखें ये सामान, झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Vastu Tips For west Direction
वास्तु टिप्स

Vastu Tips : घर की किस दीवार पर कौन सा रंग करवाएं , यहां जाने वास्तु नियम

Vastu Tips
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.