Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय

Vastu Tips 2026: 2026 का आगमन धन, समृद्धि और नए अवसरों की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अंकज्योतिष के अनुसार 2026 का कुल योग सूर्य का वर्ष बनाता है, जो प्रतिष्ठा, धन, पावर और सफलता का प्रतीक है। साथ ही यह वर्ष चंद्रमा की लिक्विड मनी ऊर्जा, शुक्र की समृद्धि और शनि की कर्मफल शक्ति के साथ गुरु महाराज की कृपा का संगम लेकर आ रहा है। ऐसे में यदि हम अपने घर के वातावरण को सही वास्तु ऊर्जा के साथ संतुलित कर लें, तो धन का प्रवाह बढ़ता है, रुका पैसा मिलता है और करियर तथा इनकम सोर्स में स्थिरता आने लगती है।