Vastu Tips : घर की किस दीवार पर कौन सा रंग करवाएं , यहां जाने वास्तु नियम

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर की किस दीवार पर कौन सा रंग करवाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। घर की हर दीवार के लिए अलग- अलग रंग करवाने की सलाह दी जाती है। अगर पर वास्तु के अनुसार घर की दीवार पर रंग करवाते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली और तरक्की बनी रहती है। कई बार हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में वास्तु के नियमों का ख्याल नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तु एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यदि घर की दीवार पर वास्तु के अनुसार रंग ना करवाया जाए तो हमें पैसों की तंगी के साथ- साथ खराब सेहत जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता हैं। घर की दीवार पर रंग करवाते समय हमें वास्तु के नियम का ख्याल रखना चाहिए। आइए यहां जाने किस दीवार पर कौन सा रंग करवाना शुभ होता है।