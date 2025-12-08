8 दिसंबर 2025,

सोमवार

वास्तु टिप्स

Kitchen Vastu Direction: किचन किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु विशेषज्ञ से समझें रसोई से जुड़ी हर बात

Best Direction for Kitchen: किचन को घर का दिल कहा जाता है। वास्तु के अनुसार, किचन का सही दिशा में होना बहुत जरुरी होता है। किचन सही दिशा घर में हो तो, इससे पॉजीटिव एनर्जी और हेल्थ बेनीफिट्स मिलते हैं। वहीं गलत दिशा में होने पर यह दुर्भाग्य भी ला सकता है। इस लेख में वास्तु विशेषज्ञ से समझिए, किचन किस दिशा में होना चाहिए।

भारत

image

Astrodesk

image

Adarsh Thakur

Dec 08, 2025

Kitchen Direction as Per Vastu

Kitchen Direction as Per Vastu : किस दिशा में किचन नहीं होना चाहिए ? (फोटो सोर्स : Freepik)

Kitchen Direction as Per Vastu: कई बार सबकुछ ठीक चलने के बाद भी एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है और उदासी छायी रहती है। वास्तु के अनुसार, इसका कारण आपके किचन की गलत दिशा भी हो सकती है। गलत दिशा में किचन बनाने से कई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में सही दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज आपकी इसी समस्या का समाधान हम इस लेख में लेकर आए हैं। इसमें आप वास्तु विशेषज्ञ से जान पाएंगे, कि किचन की सही दिशा क्या होनी चाहिए और इसके फायदे क्या हैं?

वास्तु विशेषज्ञ पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, वास्तु शास्त्र में किचन की दिशा को लेकर कई नियम बताए गए हैं। वास्तु के मुताबिक, किचन के लिये सबसे शुभ दिशा आग्नेय यानी दक्षिण-पूर्व मानी जाती है। आग्नेय को अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। ऐसे में गैस चूल्हा और कुकिंग प्लेटफॉर्म दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना उत्तम होता है। यदि दक्षिण पूर्व में जगह ना हो तो, उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। इस दिशा में वायु का प्रवाह बेहतर रहता है और ऊर्जा संतुलित होती है।

किस दिशा में किचन नहीं होना चाहिए ?

ईशान्य यानी उत्तर-पूर्व दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि, यह जल और शांति की दिशा है। यहां किचन होने पर पारिवारिक प्रेम और मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। इसी तरह दक्षिण-पश्चिम दिशा भी किचन के लिए अशुभ मानी जाती है। यह दिशा स्वास्थ्य, धन वृद्धि और फैमेिली पर नेगेटिव असर ड़ाल सकती है।

किचन किस दिशा में होना चाहिए?

  • वास्तु के अनुसार, किचन की सबसे शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व मानी जाती है। यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है और अग्नि ही भोजन पकाने का मूल आधार है। इसलिए गैस स्टोव और कुकिंग रेंज इसी दिशा में रखना चाहिए।
  • इसके अलावा किचन के लिए उत्तर-पश्चिम दिशा भी चुन सकते हैं। इस दिशा में वायु का संतुलन रहता है और ऊर्जा प्रवाह रहता है।
  • किचन का मुख्य द्वार उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ माना जाता है।
  • दक्षिण-पूर्व में भी किचन का प्रवेश द्वार रख सकते हैं।

किस दिशा में भोजन करना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना सबसे शुभ होता है। यदि किचन उत्तर-पश्चिम दिशा में बना हो तो, खाना खाते समय पूर्व दिशा और खाना बनाते समय उत्तर की ओर मुख करना सही होता है। इसके अलावा उत्तर और पश्चिम मुखी किचन द्वार सबसे अच्छा माना जाता है। या फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में भी प्रवेश द्वार रख सकते हैं।

किचन में कौन-सी चीज कहां रखें?

  • चूल्हा अग्नि तत्व और सिंक जल तत्व से जुड़े होते हैं। इसलिए दोनों पास नहीं रखें। चूल्हा दक्षिण-पूर्व कोने में और सिंक उत्तर-पूर्व कोने में रखना उचित है।
  • फ्रिज दक्षिण-पश्चिम या उत्तर-पश्चिम कोने में रखें।
  • अनाज और दालों की पेन्ट्री दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें।
  • खिडकियां पूर्व दिशा में हों तो बेहतर वेंटिलेशन,रोशनी और स्वास्थ्य ऊर्जा प्रवेश करती हैं।
  • शेल्फ अलमारी कैबिनेट दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना संतुलित ऊर्जा देता है।
  • मिक्सर, माइक्रोवेव, फ्रिज, ओवन जैसे यंत्र दक्षिण-पूर्व कोने में रखें।
  • पानी का पाइप उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में हो तो, अग्नि-जल तत्व में टकराव नहीं होता।
  • हल्के और शांत रंगों से रसोईघर सजाएं। अनावश्यक सामान न रखें।

Updated on:

08 Dec 2025 04:08 pm

Published on:

08 Dec 2025 04:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Kitchen Vastu Direction: किचन किस दिशा में होना चाहिए? वास्तु विशेषज्ञ से समझें रसोई से जुड़ी हर बात

