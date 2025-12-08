रोज घर में जलाएं इस तेल का दीपक, घर में कभी नहीं होगी इन 5 चीजों की कमी

Vastu Tips: भारत में दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। सुबह और शाम दीपक जलाने को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन खास तौर पर संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय दीपक जलाना बहुत फलदायी माना गया है। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार, इस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं।