धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो

 Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर की ऊर्जा आपके परिवार की सेहत को प्रभावित करती है और किस तरह सरल वास्तु शास्त्र उपाय अपनाकर आप घर में सकारात्मक माहौल व बेहतर स्वास्थ्य ला सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिससे आप अपने घरवालों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 05, 2025

Vastu Tips To Avoid Health Troubles

Vastu Tips To Avoid Health Troubles (Gemini Generated)

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: जब आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तो आप इलाज, दवा और डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का एनर्जी बैलेंस भी आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है? वास्तु शास्त्र, जो सदियों पुरानी भारतीय साइंस ऑफ़ स्पेस हार्मनी है, बताता है कि घर की सही दिशा, साफ-सफाई और एनर्जी फ्लो आपके मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि घर की वास्तु ऊर्जा को सही रखकर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है और परिवार में पॉजिटिव माहौल लाया जा सकता है। आइए जानते हैं उनके बताए 10 आसान और असरदार वास्तु टिप्स:

ईशान कोण (North-East) को साफ रखें

घर का ईशान कोण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इसे हमेशा साफ, खुला और अव्यवस्था रहित रखें। यहां भारी सामान न रखें, इससे ब्लॉकेज और नेगेटिव एनर्जी बनती है।

घर में रोजाना प्राकृतिक धूप आने दें

सनलाइट सबसे बड़ा नेचुरल हीलर है। यह बैक्टीरिया को खत्म करती है, घर में ऊर्जा बढ़ाती है और सेहत पर सकारात्मक असर डालती है। पर्दे दिन में अवश्य खोलें।

मेन बेडरूम दक्षिण-पश्चिम (South-West) में रखें

यह दिशा स्थिरता, नेतृत्व और सेहत को मजबूत करती है। परिवार के मुखिया के लिए यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है।

बीम के नीचे कभी न सोएं

बीम तनाव और दबाव का प्रतीक है। इसके नीचे सोने से सिरदर्द, तनाव, नींद की समस्या और मानसिक थकान बढ़ सकती है।

दीवारों पर हल्के और शांत रंग लगाएं

सफेद, हल्का नीला, हल्का हरा या क्रीम रंग मन को शांत करते हैं और हीलिंग एनर्जी बढ़ाते हैं। गहरे या बहुत चमकीले रंग बेचैनी बढ़ा सकते हैं।

उत्तर-पूर्व में तुलसी का पौधा रखें

तुलसी हवा को शुद्ध करती है और घर में पॉजिटिव वाइब्स लाती है। यह स्वास्थ्य के लिए सबसे शुभ पौधा माना जाता है।

 बिस्तर के सामने शीशा लगाने से बचें

बिस्तर के सामने लगा आईना एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और नींद में व्यवधान लाता है। इससे मन भी अशांत होता है।

टॉयलेट और बाथरूम हमेशा साफ और बंद रखें

गंदे या खुले टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं जिससे तनाव, बीमारी और थकान बढ़ सकती है।

कमरों के कोनों में रॉक सॉल्ट बाउल रखें

रॉक सॉल्ट नेगेटिव एनर्जी सोखता है और घर का माहौल हल्का और पॉजिटिव करता है। कई वास्तु एक्सपर्ट इसे नेचुरल एनर्जी क्लिन्जर मानते हैं।

किचन में कभी दवाइयां न रखें

किचन पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दवा बीमारी का संकेत। दोनों का साथ रहना वास्तु में अशुभ माना गया है।

अगर आप इन वास्तु टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो आपका घर न सिर्फ शांत और पॉजिटिव रहेगा बल्कि आपके परिवार की सेहत भी बेहतर होती जाएगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो

