Aaj Ka Rashifal आज का राशिफल 5 दिसंबर 2025: वृषभ, सिंह और कन्या के लिए धन लाभ के योग, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 : दैनिक राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की योजना बना सकते हैं। 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि आज पौष मास का शुभारंभ हो रहा है। रोहिणी व्रत और शुक्रवार का संयोग माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल बता रही है कि आज कुछ राशियों को अधिकारों में वृद्धि का लाभ मिलेगा, वहीं कुछ को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा आज वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिसका सीधा असर आपकी भावनात्मक स्थिति और कार्यशैली पर पड़ेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक भविष्यवाणियाँ, शुभ रंग और शुभ अंक यहाँ विस्तार से दिए गए हैं।