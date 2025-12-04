Aaj Ka Rashifal आज का राशिफल 5 दिसंबर 2025: वृषभ, सिंह और कन्या के लिए धन लाभ के योग, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 : आज का राशिफल 5 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 5 December 2025 : दैनिक राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने की योजना बना सकते हैं। 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि आज पौष मास का शुभारंभ हो रहा है। रोहिणी व्रत और शुक्रवार का संयोग माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ग्रह-नक्षत्रों की चाल बता रही है कि आज कुछ राशियों को अधिकारों में वृद्धि का लाभ मिलेगा, वहीं कुछ को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा आज वृषभ से मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जिसका सीधा असर आपकी भावनात्मक स्थिति और कार्यशैली पर पड़ेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक भविष्यवाणियाँ, शुभ रंग और शुभ अंक यहाँ विस्तार से दिए गए हैं।
व्यावसायिक मुलाकातों में वाणी का उपयोग संभलकर करना होगा पर परिकल्पनाओं पर आधारित घोषणाएं करने से बचे कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर देना होगा परिवार में स्वास्थ्य को लेकर नई चिंताएं हो सकती हैं
शुभ रंग - ग्रे
शुभ अंक - 7
अधिक उत्साह या अधिक निराशा से बचना होगा उम्मीदें पूरी होने का दिन है प्रयासों की गति तीव्र रखनी होगी दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय पर दृढ़ रहे तो अच्छी प्रगति मिलेगी
शुभ रंग - ऑफ़ व्हाईट
शुभ अंक - 7
योजनाओं के बिस्तार पर अधिक धन खर्च होने की स्थिति बनेगी विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे सूचनाओं को लीक होने से बचाए नई तकनीकी की मदद से कई कार्य सहज हो सकते हैं स्वास्थ्य का ख्याल रखें
शुभ रंग - लाईट ग्रीन
शुभ अंक - 5
प्रसन्न्ता दायक समाचार मिलेंगे मांगलिक कार्यों में भागीदारी रहेगी यात्रा लाभकारी रह सकती है व्यवसाय में नए प्रस्ताव मिलने से उत्साहित रहेंगे खोजपूर्ण प्रवृत्ति बढ़ेगी कुटिल लोगों से दूरी बनानी होगी
शुभ रंग - यलो कलर
शुभ अंक - 9
उच्च अधिकारियों से तालमेल बेहतर होने का प्रभाव अधिकारों की वृद्धि के रूप में दिखाई देगा व्यवसाय में विशेष प्रगति की संभावनाएं बनेगी नए सहयोगी मिलने से उत्साहित रहेंगे
शुभ रंग - ओरेंज कलर
शुभ अंक - 3
प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी पुरानी की गई मेहनत के कारण राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महत्व बढ़ेगा घर परिवार से जुड़े मसलों में आपकी राय महत्व मिलेगा आर्थिक लाभ और व्यावसायिक गतिविधि बढ़ेगी
शुभ रंग - पीच कलर
शुभ अंक - 7
स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा यात्रा योजना बनेगी नए संपर्कों का लाभ मिलेगा उच्च अधिकारियों से तनाव रह सकता है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा भूमि और भवन के सौदे आगे बढ़ सकते हैं
शुभ रंग - ब्राईट व्हाईट
शुभ अंक - 2
परिस्थितियों बदलाव के कारण भावनात्मक अस्थिरता अनुभव करेंगे किसी लगातार परिश्रम से जुड़े कार्य को हाथ में ले राहत मिलेगी नियमों की पालना करनी होगी जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना होगा
शुभ रंग - डार्क ब्राऊन
शुभ अंक - 2
ननिहाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं परिवार में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी भावनात्मक संबंधों में साथी का सामीप्य मिलने से पुराने गीले शिकवे दूर करने के अवसर मिलेगें
शुभ रंग - सिल्वर कलर
शुभ अंक - 3
शेयर मार्केट या अन्य निवेश से धन लाभ की संभावना है शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी मनोरंजन या भावनात्मक संबंध का प्रलोभन ध्यान भटकने का प्रयास करेगा सचेत रहना होगा
शुभ रंग - कॉपर कलर
शुभ अंक -1
कार्य की अधिकता और भावनात्मक संबंधों से अधिक अपेक्षा के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा किसी एक से तनाव आना लगभग तय है सार्वजानिक जीवन से जुड़े दायित्व को सामूहिक निर्णय से पूरा करना आगे आने वाली परेशानियों से बचाएगा
शुभ रंग - कॉफी कलर
शुभ अंक - 6
धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी किसी खास प्रयोजन से की गई यात्रा लाभकारी रहेगी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी नए मित्रों से जुड़ाव हो सकता है भाई बहनों से बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी
शुभ रंग - पिंक कलर
शुभ अंक - 5
