Margashirsha Purnima Supermoon 2025 : राशि के अनुसार इस एक चीज को छोड़ दें, तभी मिल सकता है 2026 में किस्मत का साथ

Margashirsha Purnima Supermoon 2025 : 2025 की आखिरी पूर्णिमा, 4 दिसंबर को, एक बेहद खास सुपरमून लेकर आ रही है। यह रात इमोशन की सफाई, आत्मा की सच्चाई और पुराने कर्मों को खत्म करने का मौका देती है। इस बार तो छह ग्रह पानी की राशियों में हैं, इसलिए खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने और बीते साल की बोझिल चीजों को पीछे छोड़ने का वक़्त आ गया है। हर राशि के लिए यही इशारा है जो भी अब आपके काम का नहीं, उसे छोड़ दें और 2026 की शुरुआत हल्के मन से करें।