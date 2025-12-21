Aaj Ka Rashifal 22 December : आज का राशिफल : सोमवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें शुभ रंग और उपाय

Aaj Ka Rashifal 22 December : आज पौष मास का 17वां दिन है और सोमवार का पावन अवसर है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज सोमवार है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, तो कुछ के लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। पंडित मुकेश भरद्वाज से विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कौन से शुभ रंग व अंक आपकी किस्मत बदल सकते हैं।