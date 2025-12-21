21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 December : आज का राशिफल : सोमवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें शुभ रंग और उपाय

Aaj Ka Rashifal 22 December : 22 दिसंबर 2025, सोमवार का राशिफल। जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्य, शुभ अंक और रंग। साथ ही जानें भगवान शिव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 21, 2025

Aaj Ka Rashifal 22 December 

Aaj Ka Rashifal 22 December : आज का राशिफल 22 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 22 December : आज पौष मास का 17वां दिन है और सोमवार का पावन अवसर है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि आज सोमवार है, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है, इसलिए शिवलिंग पर जल, दूध और शहद अर्पित करना विशेष फलदायी रहेगा। आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है, तो कुछ के लिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है। पंडित मुकेश भरद्वाज से विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और कौन से शुभ रंग व अंक आपकी किस्मत बदल सकते हैं।

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

क्षमता से अधिक परिश्रम करने का दबाव बन सकता है। नई तकनीकी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ बिताया गया समय भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर :8

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। भाग्य का समर्थन मिलने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नए संपर्क बनाने का सही समय है। अधिकारों को कोमलता से प्रयोग करना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर :4

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। आध्यात्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान मैं व्यस्त रहने की संभावना रहेगी। बचत खर्च होने से मानसिक दबाव महसूस करेंगे। परिस्थितियों का सही आकलन करने के लिए विचार विमर्श होगा।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर :9

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

भावनात्मक संबंधों में साथी की ओर से थोड़ी शुष्कता अनुभव करेंगे। परिस्थितियों व्यवस्था परिवर्तन की इजाजत/अनुमति नहीं देगी। साझेदारी व्यवसाय में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर :3

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

विरोधियों को संभालने के लिए मशक्कत /मेहनत करनी होगी। नई संधियान भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी। परिश्रम का पूरा लाभ तुरंत मिलना मुश्किल रहेगा। शेयर मार्केट से दूरी बनाना हानि से बचाएगा।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर :1

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

सभी का सहयोग मिलने से कार्य सरलता से बनते चले जाएंगे। पूर्व किए गए आर्थिक आकलन सही सिद्ध हो सकते हैं। लाभ की स्थितियां बनेगी। पारिवारिक जीवन में प्रत्यारोप लगने की संभावना है। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा।
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर :2

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

मित्रों का व्यवहार थोड़ा स्वार्थ पूर्ण हो सकता है। आपको नीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय के फैलाव के लिए योजना बनेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर :9

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

परंपराओं की अवहेलना करके आलोचनाओं का शिकार हो सकते हैं। कार्यों में गतिशीलता बढ़ेगी। भावनात्मक संबंधों में परस्पर सहयोग करना पड़ सकता है। एन वक्त पर भाग्य का समर्थन मिलने से तनाव दूर होगा।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर :4

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

किसी खास कार्य के पूर्ण होने से निश्चिन्त अनुभव करेंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। यात्रा प्रवास में बहुमूल्य वस्तुओं का ध्यान रखना होगा। वाणी पर संयम रखना समस्याओं से बचाएगा।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर :3

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

दोपहर बाद व्यवस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। प्रयास करने होंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बनेगी। स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन के तनाव कम होंगे।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर :6

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

कार्यस्थल पर आपको लेकर नकारात्मकता का वातावरण रह सकता है। सूझबूझ से परिस्थितियों को संभालना होगा। जीवन शैली में बदलाव लाने के प्रयास होंगे। विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर :5

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

अति आत्मविश्वास में बड़े फैसले लेने से बचना होगा। परिवार के साथ राय मशविरा करके आगे बढ़ना आगे आने वाली समस्याओं से बचाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं लोगों को अपना ज्ञान और प्रतिभा दिखाने के मौके मिलेंगे।
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर :3

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Rashifal : सूर्य-मंगल-शुक्र के राजयोग का असर: इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगा धन और खुशियों का साथ?
धर्म/ज्योतिष
Weekly Tarot Rashifal : 

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

Published on:

21 Dec 2025 03:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 22 December : आज का राशिफल : सोमवार को चमकेगा इन 5 राशियों का भाग्य, जानें शुभ रंग और उपाय

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aries Tarot Horoscope 2026: मेष राशि वालों की झोलियां भर देगा नया साल, बस 2 मुसीबतों से बचना होगा!

Aries Tarot Horoscope 2026
राशिफल

Mesh Rashifal 2026 : क्या इस साल चमकेगी मेष राशि वालों की किस्मत? जानें वो 3 बड़े बदलाव जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

Mesh Rashifal 2026
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025 : टैरो राशिफल : मकर राशि में चंद्रमा का गोचर, महादेव की कृपा से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 December 2025
राशिफल

New Year 2026 Rashifal: शुभ संयोग में शुरू होगा साल 2026, जानें राशियों पर असर और शुभ योग

New Year 2026 Rashifal
राशिफल

Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में बनेगा पंचग्रही योग, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Panchgrahi Yog in 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.