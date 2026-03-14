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Saptahik Rashifal 15–21 March 2026 : साप्ताहिक राशिफल 15–21 मार्च 2026: सूर्य-शनि युति का प्रभाव, तुला से मीन तक जानें किसकी चमकेगी किस्मत

Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026 : 15 से 21 मार्च 2026 का साप्ताहिक राशिफल जानें। सूर्य के मीन राशि में गोचर से शनि और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग बन रहा है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जानें करियर, धन, स्वास्थ्य और लव लाइफ की पूरी भविष्यवाणी।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 14, 2026

Saptahik Rashifal 15–21 March 2026

Saptahik Rashifal 15–21 March 2026 : सूर्य का मीन में गोचर 2026: जानें 15–21 मार्च का साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों का प्रभाव

Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026 :साप्ताहिक राशिफल (15 से 21 मार्च 2026) : साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 मार्च 2026 : मार्च के इस सप्ताह की शुरुआत बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल के साथ हो रही है। 15 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो चुका है, जहां वह शनि और शुक्र के साथ मिलकर त्रिग्रही योग और शुक्रादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि की युति कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां भी पैदा कर सकती है, इसलिए इस सप्ताह ग्रहों का प्रभाव कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। (Weekly Horoscope)

इस सप्ताह 18 मार्च को सूर्य उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 20 मार्च को मंगल पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में और 21 मार्च को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वहीं गुरु मिथुन राशि में, केतु सिंह में और राहु कुंभ राशि में स्थित हैं।

भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार ग्रहों की इस स्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खुल सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

साप्ताहिक राशिफल तुला राशि (Saptahik Rashifal Tula Rashi)

तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा लेनदेन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह नियम-कानून की अवहेलना करने से बचना चाहिए अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड झेलने के साथ मान-सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ सकती है।

सप्ताह के पूर्वार्ध से ही धन का प्रबंधन करके चलें और बेवजह की चीजों पर अनाप-शनाप खर्च करने की आदत से बचें अन्यथा आपका बना-बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए माह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको छोटे-छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप अपने करियर या कारोबार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए उचित समय आने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि यह समय कुछ भी नया या बदलाव आदि के लिए उचित नहीं है।

इस सप्ताह परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। हड्डी से जुड़े रोग आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहें तथा किसी भी शारीरिक पीड़ा की अनदेखी न करें तथा समय पर इलाज कराएं।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। लव लाइफ में होने वाली खटपट के चलते आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा। इस दौरान आत्मीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए संवाद का सहारा लें और अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें। तुला राशि के जातकों को अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए।
उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि (Saptahik Rashifal Varshik Rashi)

वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह नौकरीपेशा लोगों पर उनके सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे और उन्हें अपने जूनियर का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। इस सप्ताह यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को समय पर करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है।

चूंकि इस सप्ताह आपको कदम-कदम पर सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य समय से पूर्व अच्छी तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे, ऐसे में आपका उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा-चढ़ा रहेगा। सरकारी एवं कानूनी मामलों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सत्ता-सरकार से जुड़े मामले में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। सरकारी योजनाओं में अटके धन की प्राप्ति संभव है।

सप्ताह के मध्य में आपको किसी मांगलिक उत्सव, समारोह आदि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दौरान लंबे समय बाद पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधकांश समय मौज-मस्ती में कटेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपको मिल रहा है। कारोबार में विस्तार की योजना साकार रूप लेती हुई नजर आएगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सम रहने वाला है। इस सप्ताह भाई-बहनों के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। सप्ताह के मध्य में मित्रों संग पिकनिक-पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी बांडिंग देखने को मिलेगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर शादी की मुहर लगा सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल धनु राशि (Saptahik Rashifal Dhanu Rashi)

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। डर के आगे जीत है। यदि आप इस मंत्र को गांठ में बांधकर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आपको अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खास बात यह भी कि आपके शुभचिंतक भी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में सहायक की भूमिका निभाएंगे। नतीजतन आपके कामकाज में आने वाली तमाम मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी।

सप्ताह के मध्य में अचानक से आने वाली कुछ दिक्कतें आपकी प्रगति में बाधक बन सकती हैं। जिसके चलते आपका कामकाज भी थोड़ा प्रभावित होगा। समय पर चीजें मनोकूल तरीके से संपन्न न होने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीजें एक बार फिर आपके अनुकूल होने लगेंगी।

करियर-कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता या फिर उससे जुड़े किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। इस दौरान परिवार के संग तीर्थाटन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह धनु राशि पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बरसेगा।

लव लाइफ : प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उसके साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन मिल सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मकर राशि (Saptahik Rashifal Makar Rashi)

मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे करना पड़े तो उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ एक घरेलू समस्याएं आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं, जिनका समाधान खोजते समय आपको दिल की बजाय दिमाग से अधिक काम लेना होगा। इस दौरान छोटी-मोटी बातों को तूल न देना बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें क्योंकि वे इस दौरान आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं।

सप्ताह के मध्य में भूमि-भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं। इस दौरान आपको कोई भी बड़ा निर्णय क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। असमंजस की स्थिति में चीजों को बाद के लिए टालना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कागजी काम पूरे करके रखना चाहिए अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है।

यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको चीजों को क्लीयर करके आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मकर राशि के जातकों को अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ प्रदान करने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से संभव है।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच एका बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय भाई-बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जीवन के कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि (Saptahik Rashifal Kumbh Rashi)

कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना होगा अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल न करें अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है।

सप्ताह के पूर्वार्ध में आस-पड़ोस के लोगों से छोटी-मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद-विवाद में न पड़े अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान भय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लाटरी आदि से दूर रहें और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शार्टकट न अपनाएं।

सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान अपनी दिनचर्या एवं खान-पान सही रखें अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वाह भी सावधानीपूर्वक चलाएं अन्यथा चोट-चपेट की आशंका भी बनी हुई है। यदि आप परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही मनोकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछेक अड़चनें आ सकती हैं।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। जिसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा।
उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

साप्ताहिक राशिफल मीन राशि (Saptahik Rashifal Meen Rashi)

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए हैं इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। जिसके कारण आपके भीतर गजब का उत्साह और पराक्रम देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा।

सप्ताह के पूर्वार्ध में बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल आएगा, जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपके भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। समाजसेवा एवं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए हैं।

इस सप्ताह उनके मान-सम्मान एवं पद आदि में वृद्धि के योग बनेंगे। किसी कार्य विशेष के लिए उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप रोजी-रोजगार के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं तो आपकी यह कामना इस सप्ताह के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है। किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है। इस दौरान आप सुख-सुविधा से जुड़े किसी सामान का क्रय कर सकते हैं। जिसके चलते घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा।

लव लाइफ : प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी-खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। संतानपक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

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Published on:

14 Mar 2026 07:43 am

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