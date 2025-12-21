21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

लव लाइफ और पैसों की दिक्क्त होगी खत्म! सोमवार को कर लें बस ये काम

सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस लेख में जानिए कि कैसे विधि-विधान से शिवलिंग का अभिषेक, मंत्र जाप और दान करने से आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर आप मानसिक शांति, सुख-समृद्धि और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

image

Adarsh Thakur

Dec 21, 2025

Somwar Ke Upay

Somwar Ke Upay: इन आसान उपायों को कर पाएं शिवशक्ति की कृपा। (Image: Gemini)

Somwar ke Upay:सनातन धर्म में भगवान शिव को भोले भंडारी के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि वे इतने भोले और कृपालु हैं कि, अपने भक्त का भंडार बिना देर किए भर देते हैं। महादेव केवल छोटी-से श्रद्धा भरे काम से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। इस लेख में हम आपको भगवान शिव की कृपा पाने के आसान उपाय बता रहे हैं। इन्हें फॉलो कर अपने जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता हासिल कर सकते हैं।

शिवशक्ति का मिलता है आशीर्वाद

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, सोमवार का दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की कृपा पाने का सबसे सही दिन होता है। मान्यता है कि, जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं, उनके जीवन से स्ट्रेस और पैसों की दिकक्तें दूर हो जाती हैं। साथ ही फैमिली प्रॉब्लम और लव लाइफ की समस्याओं से भी छूटकारा मिलता है।

सोमवार के दिन क्या करें?

शिवलिंग अभिषेकः सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार, अलग-अलग द्रव्यों से अभिषेक करने के कई लाभ मिलते हैं।

दूध और गंगाजल: मानसिक शांति और शुद्धता

दही और घी: पारिवारिक सुख और स्थिरता।

शहद और गन्ने का रस: आर्थिक समृद्धि और मीठी वाणी।

महादेव की पूजा कैसे करें?

महादेव को दिखावा नहीं, भाव प्रिय है। वे बहुत ही भोले हैं। केवल एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस जरूरत है तो, पूरे विश्वास और समर्पण की। सच्चे मन से आप जो भी अर्पित करेंगे, उसे शिव जी खुशी-खुशी स्वीकार करते हैं।

बेलपत्र: तीन पत्तियों वाला बेलपत्र, जिस पर चंदन से 'राम' या 'ॐ' लिखा हो।
चावल और चंदन: बिना टूटे हुए चावल (अक्षत) और सफेद चंदन का तिलक।
धतूरा और भांग: नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है।

मंत्रों की शक्ति: महामृत्युंजय का जाप

अगर आप किसी बीमारी या अनजाने डर से परेशान हैं, तो सोमवार के दिन 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप जरूर करें। साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप भी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।

व्रत और सात्विक आहार

मान्यता है कि, सोमवार व्रत के दौरान फलाहार का पालन करना चाहिए। फल, नारियल पानी और दूध का सेवन कर सकते हैं। शाम को भगवान को भोग लगाने के बाद चूरमे के लड्डू का प्रसाद ग्रहण करना बहुत शुभ होता है। विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए आप 'सोलह सोमवार' का व्रत भी कर सकते हैं।

दान और सेवा का फल

शिव पुराण कहती है कि…क्षमता के अनुसार, गरीबों को भोजन कराना और रुद्राक्ष का दान आपके पापों का नाश करता है। इससे आपका आत्मबल भी बढ़ता है।

सोमवार की पूजा के फायदे

मानसिक शांति: चंद्रमा का संबंध मन से है। शिव चंद्रमा को धारण करते हैं। ऐसे में सोमवार की पूजा तनाव और चिंताओं को कम करती है।

गृहस्थ सुख: पति-पत्नी के बीच के विवाद सुलझते हैं। संतान सुख मिलने की भी मान्यता है।

कार्यक्षेत्र में स्थिरता: नौकरी और व्यवसाय में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

ये भी पढ़ें

Manifest Kaise Kare : शास्त्रानुसार ऐसे करें मेनिफेस्ट, तुरंत पूरी होगी हर विश!
धर्म/ज्योतिष
Right Way Of Manifestation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 01:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / लव लाइफ और पैसों की दिक्क्त होगी खत्म! सोमवार को कर लें बस ये काम

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

श्याम संकीर्तन में भजनों पर झूमें श्रद्धालु

अलवर

New Year 2026 : नये साल पर करें इन चीजों का दान, सालभर भरा रहेगा भंडार

New year Daan List
धर्म/ज्योतिष

निशान यात्रा में चांदी के रथ पर सवार होकर निकले श्याम बाबा

धर्म-कर्म

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

Madan Dilawar
बांसवाड़ा

January Vrat Tyohar 2026 List: जनवरी के महीने में पड़ेंगे ये व्रत- त्योहार, यहां देखिए डेट की पूरी लिस्ट

January Vrat Tyohar 2026 List
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.