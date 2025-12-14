Shiv Chalisa: शिव चालीसा रोजाना पढ़ने से पूरी होगी हर मनोकामना, जीवन बदल देने वाले हैं इसके लाभ

शिव चालीसा मेम भगवान गणेश और शिव जी की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। महादेव की जटा में गंगा और गले में मुंडमाल के बारे में बताया गया है। भोले बाबा ने देवताओं की रक्षा के लिए विष पिया और त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। शिव चालीसा के अनुसार, भगवान शिव भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं, इसीलिए उन्हें भोले-भंडारी के नाम से भी भक्त प्यार से पुकारते हैं। शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से भय, रोग और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है।