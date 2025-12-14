14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर: करियर में प्रमोशन, धन लाभ और विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Aquarius Weekly Horoscope : कुंभ साप्ताहिक राशिफल (14 से 20 दिसंबर): इस हफ्ते किस्मत का साथ है। पद, इज़्ज़त और धन लाभ के योग हैं। यात्राएं सुखद रहेंगी, विदेश से जुड़े काम बनेंगे। जानें लव लाइफ, करियर, और धन लाभ के लिए उपाय और ज़रूरी टिप्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 14, 2025

Kumbh Saptahik Rashifal

Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल (14 से 20 दिसंबर) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Kumbh Saptahik Rashifal 14 To 20 December : इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है। हफ्ते की शुरुआत से ही आपको जिंदगी के हर हिस्से में अच्छे नतीजे दिखेंगे। करियर और कारोबार में माहौल आपके फेवर में रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं, तो पद और इज्जत दोनों बढ़ सकते हैं। आपके काम की तारीफ होगी, ये पक्का है। हफ्ते की शुरुआत में आपको कहीं बाहर, चाहे दूर हो या पास, जाना पड़ सकता है। ये सफर आपके लिए खुशी लेकर आएगा और नए लोगों से मिलवाएगा। विदेश से जुड़ा कोई काम है तो उसमें से अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप विदेश में करियर या बिजनेस जमाने की कोशिश में लगे हैं, तो जो भी रुकावटें थीं, वो अब दूर होती दिखेंगी। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास का साप्ताहिक कुंभ राशिफल .((Saptahik Rashifal Kumbh)

अगर आप इस हफ्ते अपने काम प्लान करके करेंगे तो उम्मीद से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं भी फायदेमंद रहेंगी। आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। जमीन-जायदाद या गाड़ी लेने का भी अच्छा मौका मिल सकता है। घर-परिवार में प्यार और समझदारी बनी रहेगी। लव लाइफ बढ़िया चलेगी। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। बच्चों की सफलता से भी दिल खुश रहेगा। शादीशुदा लोगों के बीच भी प्यार और अपनापन बना रहेगा।

उपाय के तौर पर – सुंदरकांड का पाठ जरूर करें।

इस हफ्ते आपके लिए बड़ी बात ये है कि नए आइडिया और नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे। दोस्ताना रहें, छोटे-छोटे बदलाव अपनाएं और बातों को खुलकर रखें। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं और सबका भला होता है।

सोशल होने और नए प्लान बनाने के लिए ये बढ़िया हफ्ता है। दोस्तों या वर्कमेट्स से शांति से बात करें। किसी छोटे प्रोजेक्ट पर हाथ आजमाएं और सीखते रहें। जब आप अपने काम को अच्छे से ऑर्गनाइज करेंगे तो पैसा और करियर दोनों स्थिर रहेंगे। दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं और सीधे-सीधे फैसले लें।

लव लाइफ

लव लाइफ की बात करें तो इस हफ्ते माहौल हल्का-फुल्का और दोस्ताना रहेगा। पार्टनर से अपनी उम्मीदें और छोटे-छोटे प्लान शेयर करें। साथ में हंसें, खुलकर बात करें। अगर सिंगल हैं, तो किसी ऐसे इवेंट में जाएं या ग्रुप का हिस्सा बनें, जहां आपकी तरह के लोग मिल सकें। जल्दीबाजी न दिखाएं, रिश्ते में भरोसा धीरे-धीरे बनता है। परिवार की अहमियत समझें और बातचीत में इज्जत दिखाएं। छोटी-छोटी केयरिंग चीजें और ईमानदारी से रिश्ता और मजबूत होगा।

करियर

करियर की बात करें तो अपने आइडिया को आराम से समझाएं, लोग ध्यान देंगे। टीम के साथ प्लान शेयर करें, मदद करें। रूटीन में थोड़ा बदलाव फोकस बढ़ा सकता है। नोट्स बनाएं और अपने स्टेप्स साफ रखें ताकि दूसरों को आपके इरादे समझ आएं। जब कोई मदद ऑफर करे तो अपनाएं, टीमवर्क से प्रेशर कम होता है। मीटिंग में तुनकमिजाजी से बचें। लगातार मेहनत और बातचीत से आपकी इमेज सुधरेगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। रोज थोड़ा-थोड़ा सीखते रहें।

धन लाभ

पैसों की बात करें तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स प्लान करेंगे और बेवजह खर्च से बचेंगे, तो फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी। छोटे खर्चों पर नजर रखें, आसान बजट बनाएं। परिवार में किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो लिमिट में करें। अगर आपको पेमेंट का इंतजार है, तो तारीखें देख लें और अच्छे से फॉलो-अप करें। छोटी-छोटी चीजों के लिए उधार न लें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी बचत करें, चाहे अमाउंट छोटी हो, धीरे-धीरे वह बढ़ेगी और वक्त जरूरत काम आएगी। हर महीने अपना प्लान देख लें, सतर्क रहें।

ये भी पढ़ें

Tarot Horoscope 15 December 2025 : सफला एकादशी पर किस्मत कनेक्शन: 15 दिसंबर 2025 को टैरो कार्ड्स खोलेंगे आपका भविष्य
राशिफल
Tarot Horoscope 15 December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 06:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर: करियर में प्रमोशन, धन लाभ और विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 15 December : सोमवार 15 दिसंबर : सफला एकादशी पर सूर्य का गोचर, महादेव दिलाएंगे इन 6 राशियों को सफलता और धन लाभ

Aaj Ka Rashifal 15 December 2025
राशिफल

टैरो राशिफल 15 दिसंबर 2025: करियर, धन और प्रेम के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स?

Tarot Horoscope 15 December 2025
राशिफल

मूलांक 4 के लिए 2026 कैसा रहेगा? राहु के असर से बदलेगी किस्मत

मूलांक 4 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 14 December : रविवार 14 दिसंबर को सूर्य की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें शुभ रंग, लकी नंबर और उपाय

Aaj Ka Rashifal 14 December
राशिफल

Numerology: बहुत ही मेहनती होते हैं इस मूलांक के लड़के, जीतकर ही लेते हैं दम

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.