Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर: करियर में प्रमोशन, धन लाभ और विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Kumbh Saptahik Rashifal 14 To 20 December : इस हफ्ते किस्मत आपके साथ है। हफ्ते की शुरुआत से ही आपको जिंदगी के हर हिस्से में अच्छे नतीजे दिखेंगे। करियर और कारोबार में माहौल आपके फेवर में रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं, तो पद और इज्जत दोनों बढ़ सकते हैं। आपके काम की तारीफ होगी, ये पक्का है। हफ्ते की शुरुआत में आपको कहीं बाहर, चाहे दूर हो या पास, जाना पड़ सकता है। ये सफर आपके लिए खुशी लेकर आएगा और नए लोगों से मिलवाएगा। विदेश से जुड़ा कोई काम है तो उसमें से अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप विदेश में करियर या बिजनेस जमाने की कोशिश में लगे हैं, तो जो भी रुकावटें थीं, वो अब दूर होती दिखेंगी। ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास का साप्ताहिक कुंभ राशिफल .((Saptahik Rashifal Kumbh)