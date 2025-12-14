Aaj Ka Rashifal 15 December : सोमवार 15 दिसंबर : सफला एकादशी पर सूर्य का गोचर, महादेव दिलाएंगे इन 6 राशियों को सफलता और धन लाभ

Aaj Ka Rashifal 15 December 2025 : आज 15 दिसंबर 2025, सोमवार का दिन है और यह पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का पावन पर्व है। इस महत्वपूर्ण तिथि पर भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है, वहीं वार के अनुसार यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे, जबकि चंद्रमा तुला राशि में अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा से भरा दिन है, तो वहीं तुला राशि के जातकों के प्रयास सफल होंगे। धनु राशि वालों की प्रतिष्ठा कार्यस्थल पर बढ़ेगी, जबकि वृश्चिक राशि वालों को सहयोग मिलने में कठिनाई महसूस हो सकती है। अपने जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता पाने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल और शहद चढ़ाना शुभ माना जाता है। आइए, जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या है आपका शुभ रंग और लकी नंबर।