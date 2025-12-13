13 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Rashifal 14 December : रविवार 14 दिसंबर को सूर्य की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें शुभ रंग, लकी नंबर और उपाय

Aaj Ka Rashifal : दैनिक राशिफल में आज पौष मास का 10वां दिन और रविवार का शुभ योग है। जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का विस्तृत राशिफल में समझिए भविष्य के संकेत, शुभ रंग, लकी नंबर और सूर्य देव के उपाय। (Daily Horoscope Sunday)

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 13, 2025

Aaj Ka Rashifal 14 December

Aaj Ka Rashifal 14 December : आज का राशिफल: मेष रहे शांत, कन्या को विदेश यात्रा के योग! जानें अपनी राशि का हाल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 14 December : आज 14 दिसंबर 2025 से पौष मास का 10वां दिन है। आज रविवार का दिन है। आज का दिन कई राशियों के लिए धन लाभ के योग लेकर आया है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए 'ऊं सूर्याय नमः ऊं वासुदेवाय नमः ऊं आदित्य नमः' मंत्र का उच्चारण करें। पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल

आज का राशिफल मेष राशि (Aaj Ka Rashifal Mesh Rashi)

नई मुलाकातें नए संबंधों का आधार बनेगी। यात्रा सुखद रहने की संभावना है। मांगलिक कार्यों में भागीदारी बढ़ सकती है। छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचना होगा। विरोधी शब्दों से परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल वृषभ राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashi)

प्रभाव में वृद्धि होगी। सामान्य से बेहतर दिन है। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को उच्च संपर्क का लाभ मिलेगा। जॉब में बदलाव या स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल मिथुन राशि (Aaj Ka Rashifal Mithun Rashi)

आराम और परिश्रम में से एक चुनने की सुविधा मिलेगी। भाग्य के समर्थन से पुराने निवेश लाभ में बदल सकते हैं। आकस्मिक यात्रा की संभावना बन रही है। सार्वजनिक जीवन में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल कर्क राशि (Aaj Ka Rashifal Kark Rashi)

पारिवारिक जीवन में एक दूसरे की मदद करने के अवसर मिलेंगे। भावनात्मक देखभाल से संबंध और मजबूत होंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा से पूर्णता का अनुभव करेंगे। आद्यात्मिक रुचि बढेगी।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल सिंह राशि (Aaj Ka Rashifal Singh Rashi)

प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। उच्च अधिकारियों से सीधे संपर्क बनेंगे। आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मुलाकातों का दौर रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल कन्या राशि (Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi)

व्यवस्थाओं को सुधारने में प्रयत्नशील रहेंगे। घर परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मुद्दों पर परिवार में किसी खास व्यक्ति का सहयोग करना पड़ सकता है। नए वाहन की योजना बनेगी।
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल तुला राशि (Aaj Ka Rashifal Tula Rashi)

वार्तालाप में संयत रहना होगा। परिवार में आलोचनाओं को ज्यादा गंभीरता से ना लें। मांगलिक कार्य में बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचना होगा। प्रिय जनों से मुलाकात में पुराने दिनों की यादों को ताजा करने के अवसर मिलेंगे।
शुभ रंग : ब्राईट व्हाईट
लकी नंबर : 2

आज का राशिफल वृश्चिक राशि (Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashi)

मित्रों और परिवार में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किए गए प्रयासों को सफलता मिलने का समय है। भूमि और भवन के सौदे लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल धनु राशि (Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi)

घरेलू कार्यों को निपटाने में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है। भावनात्मक संबंधों को स्नेह से सींचने का सही समय है। पारिवारिक संबंधियों के साथ नए व्यापार की योजनाएं बनेगी।
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि (Aaj Ka Rashifal Makar Rashi)

सामान्य से बेहतर दिन की उम्मीद रख सकते हैं। आर्थिक सामाजिक और भावनात्मक तीनों तरह के कार्य में थोड़ी-थोड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के कार्यों को टालना परेशानी में डाल सकता है।
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 4

आज का राशिफल कुंभ राशि (Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi)

विवादित प्रकरणों में सावधानी से डील करने की आवश्यकता रहेगी। अपना पक्ष मजबूती से रखें। लापरवाही या दूसरों पर निर्भरता परेशानी में डाल सकती है। यात्रा योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मीन राशि (Aaj Ka Rashifal Meen Rashi)

बेहतरीन समन्वय परिश्रम का पूरा लाभ और जीवनसाथी से मधुरता पूर्ण व्यवहार आज के दिन की खासियत रह सकती है। बस व्यवहार की कुशलता ना छोड़े।पुराने मित्रों से मुलाकात और भी आनंद दित कर सकती है ।
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 9

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 14 December : रविवार 14 दिसंबर को सूर्य की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें शुभ रंग, लकी नंबर और उपाय

