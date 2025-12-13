Aaj Ka Rashifal 14 December : रविवार 14 दिसंबर को सूर्य की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें शुभ रंग, लकी नंबर और उपाय

Aaj Ka Rashifal 14 December : आज 14 दिसंबर 2025 से पौष मास का 10वां दिन है। आज रविवार का दिन है। आज का दिन कई राशियों के लिए धन लाभ के योग लेकर आया है। इस दिन सूर्य देव राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। रविवार के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए 'ऊं सूर्याय नमः ऊं वासुदेवाय नमः ऊं आदित्य नमः' मंत्र का उच्चारण करें। पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का आज का राशिफल।