2026 Prediction Mulank 3: मूलांक-3 वालों का कैसा रहेगा साल 2026, इन उपायों से मिलेगी मदद

साल 2026 में गुरु की अनुकूल स्थिति नौकरी और व्यवसाय, दोनों में विस्तार के योग बना रही है। जो लोग शिक्षण, प्रशासन, मैनेजमेंट या किसी बड़े संस्थान से जुड़े हैं, उनके सामने आगे बढ़ने के कई अवसर खुल सकते हैं। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए भी यह समय लाभकारी माना जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों—जैसे शिक्षक, प्रोफेसर और स्कूल प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों—के लिए यह साल विशेष रूप से शुभ बताया गया है। विद्यार्थियों के लिए विदेश में पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।