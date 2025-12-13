13 दिसंबर 2025,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

2026 Prediction Mulank 3: मूलांक-3 वालों का कैसा रहेगा साल 2026, इन उपायों से मिलेगी मदद

2026, मूलांक 3 वालों के लिए भाग्य, विकास, प्रमोशन, धन लाभ और बड़े अवसर लेकर आ रहा है। गुरु ग्रह की कृपा से करियर, शिक्षा, व्यापार और रिश्तों में मजबूत प्रगति के संकेत मिलेंगे।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 13, 2025

मूलांक 3 ((PC: GEMINI GENERATED))

मूलांक 3 ((PC: GEMINI GENERATED))

2026 Prediction Mulank 3 : अगर आपका जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो वैदिक अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु है और ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, समृद्धि, उन्नति और विस्तार का कारक बताया गया है। वर्ष 2026, मूलांक तीन वालों के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने वाला है। ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि यह साल करियर, धन, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रगति का संकेत देता है।

करियर और शिक्षा में नए अवसर

साल 2026 में गुरु की अनुकूल स्थिति नौकरी और व्यवसाय, दोनों में विस्तार के योग बना रही है। जो लोग शिक्षण, प्रशासन, मैनेजमेंट या किसी बड़े संस्थान से जुड़े हैं, उनके सामने आगे बढ़ने के कई अवसर खुल सकते हैं। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हैं। सरकारी सेवाओं में अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए भी यह समय लाभकारी माना जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों—जैसे शिक्षक, प्रोफेसर और स्कूल प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों—के लिए यह साल विशेष रूप से शुभ बताया गया है। विद्यार्थियों के लिए विदेश में पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।

धन लाभ और आर्थिक मजबूती

2026 आर्थिक दृष्टि से मूलांक 3 वालों को राहत देता हुआ प्रतीत होता है। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं और निवेश से लाभ होने की भी संभावना है। परिवार में शुभ कार्यों के चलते खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन आय और लाभ की स्थिति संतुलन बनाए रखेगी। अचानक धन लाभ या किसी पुराने निवेश से फायदा होने की भी उम्मीद की जा सकती है।

रिश्तों में स्थिरता और जीवन में संतुलन

प्रेम संबंधों और दांपत्य जीवन में स्थिरता आने का संकेत मिल रहा है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए 2026 शुभ साबित हो सकता है। परिवार में सामंजस्य का वातावरण बनेगा और संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

स्वास्थ्य पर थोड़ी सावधानी जरूरी

साल भर स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि पेट, गैस और लीवर से जुड़ी हल्की परेशानी कभी-कभार सामने आ सकती है। खान-पान में संतुलन और दिनचर्या में नियमितता बनाए रखना लाभप्रद रहेगा।

क्या हैं इस साल के शुभ संकेत?

-शुभ रंग: पीला और केसरिया

-शुभ दिन: गुरुवार

-शुभ महीने: मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर

-शुभ मंत्र: ॐ ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरुवे नमः, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विशेषज्ञों के अनुसार हल्दी या केसर का तिलक लगाना, पीली वस्तुओं का दान करना और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना मूलांक तीन वालों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है।

Published on:

13 Dec 2025 10:08 am

2026 Prediction Mulank 3: मूलांक-3 वालों का कैसा रहेगा साल 2026, इन उपायों से मिलेगी मदद

