Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें तिजोरी, कभी नहीं खाली होगा भंडार

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में किस चीज किस दिशा में रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि घर में रखी तिजोरी को हमें वास्तु के अनुसार किस दिशा में रखना चाहिए।
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हर चीज को सही दिशा में रखा जाए तो उससे घर में सकारात्मकता आती है। यदि हम किसी भी चीज को गलत दिशा में रखते हैं तो उसका हमें नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर में तिजोरी रखने की सही दिशा क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। यदि हम घर में तिजोरी सही दिशा में रखते हैं तो धन का आगमन होता रहता है। अगर हम गलत दिशा में तिजोरी रखते हैं तो इसके कारण हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में तिजोरी किस दिशा में रखा चाहिए।
वास्तु के अनुसार घर में तिजोरी रखने की सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा को धन कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में तिजोरी रखने से धन भंडार भरा रहता है।
घर की दक्षिण दिशा में गलती से भी तिजोरी नहीं रखना चाहिए। ये दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में तिजोरी रखने से धन की हानि हो सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस दिशा में गलती से भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए।
