Vastu Tips: घर की इस दिशा में रखें तिजोरी, कभी नहीं खाली होगा भंडार

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हर चीज को सही दिशा में रखा जाए तो उससे घर में सकारात्मकता आती है। यदि हम किसी भी चीज को गलत दिशा में रखते हैं तो उसका हमें नकारात्मक परिणाम झेलना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अंतर्गत घर में तिजोरी रखने की सही दिशा क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। यदि हम घर में तिजोरी सही दिशा में रखते हैं तो धन का आगमन होता रहता है। अगर हम गलत दिशा में तिजोरी रखते हैं तो इसके कारण हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर में तिजोरी किस दिशा में रखा चाहिए।