Safala Ekadashi Upay : नमक, फूल और चमकीले पत्ते… सिर्फ 11 बार उतारने से बनेगा बिगड़ा काम! जानें सीक्रेट मंत्र

Safala Ekadashi upay for success : डिजिटल क्रिएटर मयंक कुशवाहा जो ऑनलाइन mr.highthink के नाम से जाने जाते हैं। मयंक मयंक कुशवाहा ने एक गजब का टोटका बताया है ,उन्होंने कहा, 15 दिसंबर को सफला एकादशी है। अगर आपकी मां ज़िंदा हैं, तो ये काम उनसे करवाएं , आज के दिन ये काम जरूर करें। जितनी भी माताएं हैं, अपने बेटे या बेटी के लिए ये करें। लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता, इससे काम बनना शुरू हो जाता है। उम्र भी कोई मायने नहीं रखती—चाहे बच्चा 40 साल का हो, 45 का हो, या उससे कम उम्र का हो, ये करना जरूरी है। आप अगर ये करने जा रहे हैं, तो बस शुरू कर दीजिए। काम बनने लगेगा। अगर पहले पास नहीं हो पाए, तो अब रास्ता मिल जाएगा। और अगर फिर भी न हो पाए, तो चलिए, कोई बात नहीं।