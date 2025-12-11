Premanand Ji Maharaj : ऐसे मन्नत मांगने पर तुरंत सुनते हैं भगवान, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया सटीक उपाय

प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन के दौरान एक प्रश्न सामने आया कि, क्या भगवान से ऐसा कहना सही कि आप मेरी ये चीज पूरी कर दो तो, मैं आपको ये भेंट दूंगा। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि, भगवान से ऐसा कहना ठीक नहीं होता। भगवान सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। सबके मालिक हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं। ऐसे में अपने पिता से कैसे मांगा जाना चाहिए? क्या एक पिता से ऐसे मांगा जाता है कि, हम 10 लड्डू चढ़ा देंगे, हमें 10 रुपए दे दो। पिता जी से तो ऐसे मांगा जाता है कि, 100 रुपये की जरूरत है दे दीजिए। क्या ऐसे नहीं मांगते हैं हम? वो नहीं देंगे क्या? नहीं…देना तो पड़ेगा। हम किसके पास जाएं? आप हमारे पिता हैं। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए। यही मांगने का सबसे सही तरीका है।