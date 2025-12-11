Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : शुक्रवार को मां लक्ष्मी करेंगी इन 5 राशियों पर धन वर्षा, पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : आज 12 दिसंबर 2025, पौष मास का आठवां दिन और शुक्रवार है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। चूँकि आज शुक्रवार है, आप धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित व्रत रखकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में चावल की खीर और श्रीफल का भोग लगाना, साथ ही कमलगट्टे की माला से उनके नामों का जप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। लक्ष्मी वैभव व्रत करने से आपकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी और सभी दुख दूर होंगे। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से यह दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।