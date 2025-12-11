11 दिसंबर 2025,

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : शुक्रवार को मां लक्ष्मी करेंगी इन 5 राशियों पर धन वर्षा, पढ़ें पूरा राशिफल

Today Rashifal 12 December 2025: जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। माँ लक्ष्मी को समर्पित शुक्रवार का महत्व और उपाय पढ़ें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Dec 11, 2025

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 :

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : मेष से मीन तक, सभी 12 राशियों का शुक्रवार का दैनिक राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj Ka Rashifal 12 December 2025 : आज 12 दिसंबर 2025, पौष मास का आठवां दिन और शुक्रवार है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दिन सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे। चूँकि आज शुक्रवार है, आप धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित व्रत रखकर उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा में चावल की खीर और श्रीफल का भोग लगाना, साथ ही कमलगट्टे की माला से उनके नामों का जप करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। लक्ष्मी वैभव व्रत करने से आपकी मनोकामनाएँ पूरी होंगी और सभी दुख दूर होंगे। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से यह दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

आज का मेष राशिफल (Aaj ka Rashifal Mesh​)

मिश्रित प्रभाव वाला दिन रहेगा। आवश्यक कार्य थोड़ी जल्दी निपटाने होगें। पुराने अनुबंधों से जुड़े खर्च परेशान कर सकते हैं। भावनात्मक संबंधों में मुलाकात आपसी समझ को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
लकी कलर: कॉफी कलर
लकी नंबर:8

आज का वृषभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Vrishabh)

शिक्षार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में जुटे रहना होगा। अभिरुचियों के अनुसार व्यवस्थाएं मिलने से प्रसन्न रहेंगे। परिणाम भी बेहतर आएंगे। भावनात्मक संबंधों से विशेष सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ मिलने से प्रसन्न रहेंगे।
लकी कलर: ब्राईट व्हाईट कलर
लकी नंबर: 4

आज का मिथुन राशिफल (Today Horoscope Mithun)

नियमों की पालना की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। उच्च अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत तनाव लेने से बचना होगा। परिश्रम की अधिकता भावनात्मक संबंधों के प्रति असंवेदनशील बन सकती है। संबंधों को नकारात्मक प्रभाव से बचाना होगा।
लकी कलर: ब्राऊन कलर
लकी नंबर: 6

आज का कर्क राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kark)

कार्यों की गति सहज रहेगी। वार्तालाप में आपका पक्ष मजबूत होगा। ज्ञान से संबंधित प्रतिस्पर्धा में दूसरों से आगे रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। भाग्य का समर्थन मिलने से आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों के परिणाम आपके पक्ष मे रह सकते हैं।
लकी कलर: क्रीम कलर
लकी नंबर: 2

आज का सिंह राशिफल (Aaj Ka Rashifal Singh

बातचीत में दिखाया गया धैर्य और संयम दिन की दिशा तय करेगा। जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं।
लकी कलर: ओरेंज कलर
लकी नंबर: 8

आज का कन्या राशिफल (Today Horoscope Kanya)

कार्यों के नतीजे बेहतर आएंगे। नए प्रयोग सफल रहेंगे। ख्याति में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में आपकी नीतियों की प्रशंसा होगी। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने से आत्म गौरव अनुभव करेंगे।
लकी कलर: ग्रे कलर
लकी नंबर: 3

आज का तुला राशिफल (Aaj Ka Rashifal Tula)

निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुनना बेहतर रहेगा। व्यर्थ के विवाद पीछा कर सकते हैं। भूमि और भवन संबंधी रखरखाव पर धन खर्च होने की संभावना है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर सावधान रहना होगा। धार्मिक यात्रा की संभावना बन रही है।
लकी कलर: ग्रीन कलर
लकी नंबर: 9

आज का वृश्चिक राशिफल (Today Horoscope Vrischik)

संभावनाओं से भरा हुआ दिन है। कार्य क्षमता और दक्षता दिखानी होगी। टीमवर्क से बड़े कार्य संभव है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं।
लकी कलर: महरून कलर
लकी नंबर: 5

आज का धनु राशिफल (Aaj Ka Rashifal Dhanu)

कार्य सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन भी सामान्य तौर पर बेहतर रहेगा। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में भविष्य की बड़ी योजनाओं में आपकी भुमिका सुनिश्चित हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं।
लकी कलर: पीच कलर
लकी नंबर: 4

आज का मकर राशिफल (Today Horoscope Makar​)

कार्यस्थल पर सभी के साथ समन्वय बेहतर रहेगा। परिणाम आशा अनुरूप रह सकते हैं। ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने से बचना होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे भाग्य का समर्थन मिलने से उत्साहित रहेंगे।
लकी कलर: ब्ल्यू कलर
लकी नंबर: 2

आज का कुंभ राशिफल (Aaj Ka Rashifal Kumbh)

पारिवारिक जीवन में परिस्थितियों को संभालने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर साथी कर्मियों का का सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा। धैर्य रखना होगा वाणी में विनम्रता बनाए रखें।
लकी कलर: कॉपर कलर
लकी नंबर: 8

आज का मीन राशिफल (Today Horoscope Meen)

साझेदारी व्यवसाय में आपसी सहयोग बढ़ेगा। भावनात्मक संबंधों को स्थाई संबंधों में बदलने पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। किसी पर भी अत्यधिक भरोसा करने से बचना होगा। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं।
लकी कलर: गोल्डन कलर
लकी नंबर: 7

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल

