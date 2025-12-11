Numerology: बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं इस मूलांक के जातक, कामयाबी चूमती है इनके कदम

Numerology: अंक ज्योतिष में मूलांक का काफी महत्व है। व्यक्ति का मूलांक उसके भविष्य और व्यवहार के बारे में बताता है। मूलांक के द्वारा व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा भी निर्धारित होती है। हर एक व्यक्ति के ऊपर उसके मूलांक का प्रभाव जरूर होता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक की चर्चा की गई है। जिस मूलांक के जातक एक बहुत ही बड़े बिजनेमैन बनते हैं। इस मूलांक के लोग व्यापार करने में बहुत माहिर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 5 और मूलांक 1 के जातक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं। ये लोग अपनी तेज दिमाग से अपने काम में बहुत सफलता हासिल करते हैं। आइए जाने इन मूलांक के बारे में।