11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

हर काम में सफलता चाहिए? अपनाएं ये 5 आसान उपाय, जीवन बदल जाएगा

असफलता से परेशान लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि आखिर कौन-से उपाय करें जिससे काम बनने लगें। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार कुछ सरल और दैनिक जीवन में अपनाए जा सकने वाले उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और सफलता की राह खोलते हैं। यहां बताए गए 5 उपाय सरल, प्रभावी और हर किसी के लिए उपयोगी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 11, 2025

pc: gemini generated

pc: gemini generated

Upay: आज के समय में मेहनत करने के बाद भी कई बार काम बनते-बनते रुक जाते हैं, योजनाएं सफल होने से पहले ही टूट जाती हैं और व्यक्ति खुद को असफलता के चक्र में फँसा हुआ महसूस करता है। ऐसा तब होता है जब जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने लगती है या ग्रहों की स्थिति व्यक्ति की प्रगति में बाधा डालती है। ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र बताते हैं कि अगर हर कार्य में रुकावट आ रही है, तो कुछ सरल और सहज उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

पहला उपाय-

मिश्र बताते हैं कि सबसे पहला और प्रभावी उपाय अपने पहनावे में हल्के रंगों को शामिल करना है। सफेद, क्रीम, ऑफ-व्हाइट, हल्का ब्राउन जैसे रंग मन को शांत रखते हैं और सकारात्मकता बढ़ाते हैं। हमारी वाइब्रेशन पर रंगों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और हल्के रंग जीवन में शांति, स्पष्टता और उन्नति का मार्ग तैयार करते हैं। इसलिए दैनिक दिनचर्या में जितना संभव हो, हल्के रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए।

दूसरा उपाय-

दूसरा महत्वपूर्ण उपाय भगवान गणेश की नियमित पूजा है। गणेश जी विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाते हैं और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखते हैं। सुबह घर में थोड़ी-सी दूब धोकर गणेश जी को अर्पित कर देने से व्यक्ति के जीवन में रुकावटें कम होने लगती हैं। दूब का पौधा घर में होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है और वातावरण में सकारात्मक कंपन बढ़ाता है।

तीसरा उपाय-

तीसरा उपाय भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना है। शिव पूजा हमेशा से सहज और फलदायी मानी गई है। मिश्र कहते हैं कि शिव को मात्र स्वच्छ जल अर्पित करने भर से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है और कठिन परिस्थितियाँ भी आसान होने लगती हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को साफ करती है और मन को केंद्रित करती है।

चौथा उपाय-

चौथा उपाय भी शिव भक्ति से जुड़ा हुआ है। जलाभिषेक के बाद रुद्राक्ष की माला से “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 माला जाप करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह मंत्र व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और मानसिक अवरोधों को दूर करता है। नियमित जाप से आसपास एक सुरक्षात्मक ऊर्जा घेरा बनता है, जिससे नकारात्मक विचार, भय और असफलता की भावना धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है।

पांचवां उपाय-

पांचवां और सबसे सहज उपाय है प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को और एक रोटी पक्षियों को खिलाना। यह परंपरा केवल धार्मिक महत्त्व नहीं रखती, बल्कि ग्रहों की शांति का भी प्रमुख साधन मानी गई है। गाय को रोटी देने से जीवन में स्थिरता और सुख बढ़ता है, जबकि पक्षियों को भोजन कराने से सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह छोटा-सा कार्य परिवार के लिए भी अत्यंत मंगलकारी माना जाता है।

इन पांच उपायों का रोज अभ्यास करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले काम रुक जाते थे, वहां सफलता मिलने लगती है। मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में आशा तथा उत्साह का संचार होता है। ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र का कहना है कि आस्था, नियमितता और श्रद्धा से किए गए ये उपाय जीवन की दिशा बदलने की शक्ति रखते हैं।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Dec 2025 08:30 am

Published on:

11 Dec 2025 08:29 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / हर काम में सफलता चाहिए? अपनाएं ये 5 आसान उपाय, जीवन बदल जाएगा

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Health Horoscope 2026: साल 2026 में राशि अनुसार जानें कैसी रहेगी आपकी सेहत

Health Horoscope 2026
राशिफल

December Budh Pradosh Vrat 2025 Date: कब रखा जाएगा साल का आखिरी प्रदोष व्रत, यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

December Budh Pradosh Vrat 2025 Date
धर्म-कर्म

Vast Tips For New Year 2026: नये साल से पहले घर में ले आएं ये खास चीजें, खीचीं चली आएगी बरकत

Vast Tips For New Year 2026
वास्तु टिप्स

Numerology: बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनते हैं इस मूलांक के जातक, कामयाबी चूमती है इनके कदम

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips 2026: नए साल में घर से पैसा कैसे आकर्षित करें, जानें आसान और असरदार वास्तु उपाय

vastu upay (pc: gemini generated)
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.